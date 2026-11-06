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U Atletskoj dvorani na Banjici održaće se prvi od osam mitinga Zlatne kategorije. Ujedno je 12. takmičenje u nizu u glavnom gradu Srbije. Očekuje se kao uvek učešće najvećih zvezda, jer je ovo takmičenje ekvivalent Dijamantskoj ligi na otvorenim borilištima.

Beograd otvara Zlatnu groznicu Foto: Sas

Ukupno je osam događaja ovog nivoa i svi će biti održani za samo 19 dana, do 14. februara. Posle premijere u našoj državi slede: Ostrava (Češka) 2. februara, Madrid (Španija) 4. februara, Boston (SAD) 6. februara, Karlsrue (Nemačka) 7. februara, Lieven (Francuska) 10. februara, Njujork (SAD) 13. februara i završnica u Torunju (Poljska) 14. februara, inače domaćinu Svetskog prvenstva u dvorani 2026. godine.

Pored ovih osam okršaja najviše kategorije održaće se i 25 Srebrnog, 14 Bronzanog i 27 Čelindžer nivoa, dakle 74 ukupno.

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Adriana Vilagoš, atletika, bacanje koplja Izvor: Kurir