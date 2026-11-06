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Medalju su rezultatom 1.871,5 krugova osvojili Marko Ivanović, Milenko Sebić i Lazar Kovačević.

Ekipni plasman određen je na osnovu eliminacija. U prvoj grupi takmičili su se Milenko Sebić i Lazar Kovačević, koji su zauzeli 11, odnosno 13. mesto.

Srbija je već tada bila u konkurenciji za visok plasman, ali na redu je bila druga grupa, u kojoj se takmičio Marko Ivanović.

Najmlađi član ekipe je pogodio 627,2 kruga, čime je zauzeo drugo mesto u grupi, a bio je to i ukupno treći rezultat eliminacija.

"Takmičenje za ekipne medalje je bilo napeto do završnice, a naš sastav je iza sebe ostavio nekoliko velesila, poput Kine, Norveške, Nemačke, Italije. Iako ova disicplina nije olimpijska, konkurencija je bila najjača jer su u Dohu, kao na prvo takmičenje na kome se dele kvote za Los Anđeles, sve selekcije došle u najboljim sastavima", rekao je vršilac dužnosti sportskog direktora Streljačkog saveza Dragan Donević.

Zlatnu medalju osvojila je Švajcarska sa 1.881,1 krugom, a srebrnu Češka sa 1.872,5 krugova.

"Ni srebro nije bilo daleko, ali i bronza je veliki uspeh, svi momci i njihovi treneri zaslužuju čestitike", dodao je Donević, koji je i selektor za pušku.

Bronza je prvo svetsko odličje za Srbiju u toj disciplini posle 12 godina i bronze na Svetskom prvenstvu u Granadi 2014. godine. Tada su u timu bili Milenko Sebić, Stevan Pletikosić, danas trener Ivanovića i Kovačevića i Nemanja Mirosavljev.

"Marko Ivanović je dao najveći doprinos uspehu s obzirom da je gađao u drugoj grupi i znalo se da od njega najviše zavisi naš ekipni plasman. Izdržao je pritisak i povukao ekipu ka medalji", dodao je Donević.

U subotu će biti održana borba za medalje u pojedinačnoj konkurenciji, u koju je prošlo 60 strelaca iz eliminacija, među njima i svi srpski reprezentativci. U toj disciplini nema finala, a posle pojedinačnog takmičenja biće dodeljene medalje i najboljim ekipama.

Nadmetanje u trostavu u Dohi na programu je u nedelju i ponedeljak.