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Vlada Nemačke saopštila je danas da želi da muško Svetsko prvenstvo u hokeju na ledu bude održano u toj zemlji, kao što je planirano, nakon što je odluka Suda za sportsku arbitražu (CAS) o ponovnom uključivanju Rusije u to takmičenje prošle sedmice navela gotovo polovinu od 16 reprezentacija da zaprete bojkotom.

"Naš cilj mora da bude da se turniri održe prema planu", rekao je portparol nemačke vlade Štefan Kornelijus, preneo je AP.

1/7 Vidi galeriju Hokej na ledu Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia, Johan Engman / AFP / Profimedia

On je ocenio da to zapravo neće biti moguće ukoliko Rusija bude učestvovala, s obzirom na najavljene bojkote.

"Zato sada želimo da kroz razgovore razmotrimo mogućnosti koje bi nam omogućile da se prvenstvo ipak održi", istakao je Kornelijus.

Nemački hokejaški savez nagovestio je da bi mogao da se odrekne domaćinstva turnira koji bi u maju trebalo da bude održan u Dizeldorfu i Manhajmu, umesto da se suočava sa neizvesnošću u vezi sa dodatnim bezbednosnim merama i povećanim troškovima.

Hokejaški savezi sedam evropskih zemalja, među kojima su Finska i Švedska, ali ne i Nemačka, saopštili su da će učestvovati na prvenstvu, ali da će bojkotovati utakmice protiv Rusije.

Rusiji je bilo zabranjeno učešće na takmičenjima Međunarodne hokejaške federacije (IIHF) od napada na Ukrajinu 2022. godine, sve dok prošlonedeljna odluka CAS-a nije obavezala IIHF da ponovo dozvoli učešće ruske reprezentacije.

Pored najavljenih bojkota, IIHF se suočava i sa pritiskom velikih sponzora koji prete da će raskinuti ugovore ili zahtevati da se njihovi logotipi ne prikazuju, ukoliko Rusija bude učestvovala na prvenstvu.

Rusija je saopštila da očekuje da joj utakmice budu registrovane kao pobede službenim rezultatom, ukoliko druge zemlje odbiju da igraju protiv njene reprezentacije.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova takođe je kritikovalo planove kanadske vlade da isključi Rusiju sa Svetskog juniorskog prvenstva koje u Kanadi počinje sledećeg meseca.

Svetsko prvenstvo za hokejašice, koje danas počinje u Danskoj, nije obuhvaćeno odlukom CAS-a i biće održano bez učešća Rusije.