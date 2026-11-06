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Noris najbrži krug odvezao u vremenu 1:11,717 minuta, dok je drugo mesto zauzeo vozač Mercedesa Kimi Antoneli, sa 0,082 sekundi zaostatka.

Treće mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen sa 0,236 sekunde zaostatka za Norisom, dok je Luis Hamilton u Ferariju bio četvrti sa 0,324 sekundi zaostatka.

Bozač Mercedesa Džordž Rasel završio je trening na petoj poziciji, ispred vozača Red Bula Isaka Hadžara.

Sedmo vreme ostvario je Gabrijele Mini u Alpinu, a među deset najbržih našli su se Gabrijel Bortoleto iz Audija i Franko Kolapinto u Alpinu.

Drugi slobodni trening na programu je danas od 20 časova.

(Beta)

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