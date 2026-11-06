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Skandal neviđenih razmera potresa svet sporta u Hrvatskoj.

Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, iz Hrvatskog skijaškog saveza izvučeno je čak 50 miliona evra.

To je mnogo više od iznosa koji se spominjao na početku istrage. Tada se sumnjalo da je Savez oštećen za oko 30 miliona evra u periodu od poslednjih 11 godina.

1/16 Vidi galeriju Skijanje Foto: Promo, Shutterstock

Međutim, istražitelji su došli do novih informacija nakon što je zaplenjen laptop Vedrana Pavleka, bivšeg direktora hrvatske skijaške reprezentacije.

Upravo bi podaci s tog računara mogli potpuno da promene slučaj. Prema informacijama Jutarnjeg lista, pronađeni materijali otkrivaju mnogo veće razmere mogućih malverzacija. Reč je o sumi od 50 ili više miliona evra, a razdoblje pronevere je produženo do 1994. godine. Međutim, svi slučajevi pre 2001. godine su zastareli, te se u obzir mogu uzeti samo oni u poslednjih 25 godina.

Zbog toga bi istraga uskoro mogla da bude proširena. Istražitelji bi trebali da obuhvate sve sumnjive poslove koji još nisu zastareli.

Vedran Pavlek se našao u centru afere koja je uzdrmala hrvatski sport. On je pre izbijanja skandala navodno upozoravao predsednika Saveza Mihu Glavića da ga ostavi na miru.

Tom prilikom je, prema navodima, tvrdio da na računaru ima čak 122.000 dokumenata koji mogu da kompromituju ceo sistem.

Zanimljivo je da je upravo taj laptop kasnije postao jedan od najvažnijih dokaza u istrazi. Uređaj je zaplenjen u Turskoj.

Pavlek je u međuvremenu, pod još nerazjašnjenim okolnostima, uspeo da pobegne u Kazahstan. Njegov odlazak dodatno je privukao pažnju javnosti.

Sada istražitelji pokušavaju da utvrde šta se sve dešavalo u Hrvatskom skijaškom savezu i ko je imao ulogu u mogućim finansijskim malverzacijama.

Prvobitna istraga odnosila se na štetu od 30 miliona evra, ali bi novi podaci mogli pokazati da je iznos znatno veći.

Ako se informacije o 50 miliona evra potvrde, reč bi bila o ogromnom finansijskom skandalu u hrvatskom sportu.

Ipak, važno je naglasiti da se radi o neslužbenim informacijama koje je objavio Jutarnji list. Istraga još traje, a sumnje protiv osumnjičenih tek trebaju da budu dokazane.

Ovaj slučaj tako bi mogao dobiti još veće razmere, a odgovori na brojna pitanja očekuju se u nastavku istrage.

Ko je Vedran Pavlek?

Vedran Pavlek (rođen 27. aprila 1973. u Zagrebu) je bivši hrvatski alpski skijaš i učesnik Svetskog kupa. On je učestvovao na tri Zimske olimpijske igre i tri FIS svetska prvenstva u alpskom skijanju, kao i na brojnim trkama FIS Svetskog kupa u skijanju.

Bio je nosilac zastave Hrvatske na Zimskim olimpijskim igrama 1994. u Lilehameru. Pavlek je od 2008. godine i član Izvršnog odbora FIS-a za alpsko skijanje, a od 2005. godine i generalni direktor Organizacionog komiteta Audi FIS Svetskog kupa u slalomu u Zagrebu.

Takođe je predvodio hrvatsku alpsku skijašku reprezentaciju na tri Zimske olimpijske igre (2002, 2006, 2010), gde je tim osvojio ukupno četiri zlatne i pet srebrnih medalja. Pavlek je studirao poslovnu administraciju i menadžment na Univerzitetu u Zagrebu.

Pobegao u Kazahstan, pa uhapšen

Dana 28. marta 2026. godine, na zahtev hrvatske vlade, Interpol je izdao nalog za hapšenje Pavleka. Trenutne optužbe navode da je Pavlek mogao biti glavni organizator i vođa široko rasprostranjene sistemske korupcione mreže koja potiče iz Hrvatske skijaške asocijacije.

Pavlek je bio direktor hrvatske alpske skijaške reprezentacije i Hrvatskog alpskog skijaškog fonda između 1998. i 2026. godine.

Navodi se da su tokom više od 25 godina on i njegovi saučesnici proneverili sredstva u ukupnom iznosu većem od 30 miliona evra, prevarivši Skijaški savez i sponzore koji su podržavali njegov rad i aktivnosti.

Operacija pranja novca navodno je uključivala kompanije u Hrvatskoj i drugim državama, koje su, prema navodima, obradile stotine, ako ne i hiljade fiktivnih finansijskih transakcija.