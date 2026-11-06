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Manifestacija je imala i snažan humanitarni karakter, a prikupljana su sredstva za lečenje Jane, Teodore i Katarine, koje se bore sa retkim bolestima.

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SuperHalfs najavio je danas pokretanje SuperHalfs EUROPA - uz podršku kompanije Generali, nove serije od šest polumaratonskih trka koja će proširiti SuperHalfs iskustvo i omogućiti trkačima novo putovanje širom Evrope, počevši od 2027. godine.

Premijerno će se održati šest novih trka, u šest novih gradova i šest novih zemalja i to u Napulju (Italija), Varšavi (Poljska), Beogradu (Srbija), Beču (Austrija), Rigi (Letonija) i Stokholmu (Švedska).

1/8 Vidi galeriju Fotografije sa polumaratona, Beograd 18. april 2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

SuperHalfs EUROPA nadovezuje se na uspeh šest trka osnivača SuperHalfs serije, koje će od sada nositi novi naziv SuperHalfs ORIGINALS, a održavaju se u Lisabonu, Pragu, Berlinu, Kopenhagenu, Kardifu i Valensiji.

Dve serije funkcionisaće nezavisno jedna od druge, pri čemu će svaka nuditi sopstveni izazov od šest trka i prepoznatljivu SuperMedalju.

Trkači mogu da izaberu putovanje koje im najviše odgovara ili da učestvuju u oba istovremeno. Svaku seriju i njenih šest trka mogu završiti bilo kojim redosledom i sopstvenim tempom.

Nova serija pruža trkačima više mogućnosti da ostvare lične ciljeve kroz trčanje, putovanja i otkrivanje novih mesta, istovremeno uključujući još izuzetnih evropskih destinacija u SuperHalfs zajednicu.

Dvanaest trka. Dve serije. Dva putovanja. Dva SuperPasoša. Dve SuperMedalje.

"SuperHalfs je oduvek predstavljao mnogo više od trčanja polumaratona. Reč je o pružanju cilja o kojem trkači mogu da sanjaju, mestima koja mogu da otkriju i putovanju koje mogu da oblikuju na sopstveni način. Pokretanjem SuperHalfs EUROPA, uz podršku kompanije Generali, otvaramo novo poglavlje, ostajući verni duhu i standardima koji definišu SuperHalfs", izjavio je generalni direktor SuperHalfs-a Sašo Belovski.

Prva sezona SuperHalfs EUROPA planirana je za 2027. godinu, a na zvaničnom sajtu SuperHalfs već su dostupne dodatne informacije i mogućnosti učešća.

SuperHalfs je međunarodna serija polumaratona zasnovana na jednostavnoj ideji: povezivanju trčanja, putovanja i ličnih postignuća. Njena osnivačka serija, SuperHalfs ORIGINALS, povezuje šest kultnih evropskih polumaratona u Lisabonu, Pragu, Berlinu, Kopenhagenu, Kardifu i Valensiji. SuperHalfs Europa proširuje ovo iskustvo novim putovanjem kroz Evropu koje obuhvata šest novih trka.