Vozač Mercedesa Kimi Antoneli ostvario je najbrže vreme na drugom slobodnom treningu pred Veliku nagradu Brazila, 20. trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1.
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VELIKA NAGRADA BRAZILA: Antoneli najbrži na drugom slobodnom treningu
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Antoneli je najbrži krug odvezao u vremenu 1:10,763 minuta, dok je drugo mesto zauzeo vozač Meklarena Lando Noris, sa 0,253 sekundi zaostatka.
Treće mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen sa 0,259 sekundi zaostatka, dok je drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel bio četvrti sa 0,273 sekundi zaostatka.
Vozač Meklarena Oskar Pjastri završio je trening na petoj poziciji, ispred sedmostrukog svetskog šampiona Luisa Hamiltona.
Sedmo vreme ostvario je Šarl Lekler u Ferariju, a među deset najbržih našli su se još Gabrijel Bortoleto (Audi), Isak Hadžar (Red Bul) i Oliver Berman (Has).
Aktuelni šampion Lando Noris zauzeo je 12. mesto.
Kvalifikacije za trku su na programu sutra od 19 časova, a trka se vozi u nedelju od 18 časova.
(Beta)
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