Slušaj vest

Najbolji regionalni bokseri okupiće se na crnogorskom primorju 20. novembra, gde nas očekuje nekoliko spektakularnih okršaja u ringu.

Jedan od njih biće i duel između Vladimira Mirončikova i Adađa Mekdonalda u okviru super srednje kategorije. Biće to borba u kojoj će Mirončikov pokušati da dođe do svoje devete pobede u profesionalnom boksu u karijeri.

Za sada je Mirončikov na skoru 8-1-0, tako da se može reći da je momak poreklom iz Rusije, a koji je sada stanovnik Beograda favorit na meču protiv Mekdonalda. Do sada je u karijeri ostvario šest nokauta, pa je sada možda vreme i za sedmi.

Sa druge strane stajaće pomenuti Adađo Mekdonald, koji dolazi iz Francuske, a koji do sada ima skor od 10 pobeda i samo dva poraza. Interesantno je da je čak sedam trijumfa ostvario putem nokauta.

1/10 Vidi galeriju VLADIMIR MIRONČIKOV HEROJ: Spuštena zavesa na Svetsko prvenstvo u boksu! Foto: BSS

Rođen je u Lilu, ima 30 godina, a profesionalnim boksom počeo je da se bavi pre četiri godine, odnosno 2022. godine. Poslednju borbu imao je u Francuskoj, kada je savladao Panajotisa Macagakosa.

Ostaje da se vidi da li i protiv Mirončikova može da ponovi nešto slično, ali nema sumnje da nas u svakom slučaju očekuje odlična borba u ringu u Budvi.

Njen prenos, kao i sve druge borbe sa Balkan Boxinga 14 u Budvi moći ćete da pratite putem kanala TV Arena Fight u regionu, odnosno putem platforme RuTube u Ruskoj Federaciji, baš kao što je to bio slučaj sve do sada.

Ovaj događaj ima humanitarni karakter, pošto će sav novac od ulaznica biti namenjen za lepu i ljudsku namenu. Cena je 10 evra, a ulaznice su već dostupne preko sajta Etiketing.me.

Bonus video: