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Srbija je osvojila priznanje za najuspešniju reprezentaciju turnira, uz dva prestižna priznanja za najbolje bokserke i boksere takmičenja.

Na jednom od najtradicionalnijih i najznačajnijih bokserskih turnira u regionu, koji je okupio reprezentacije iz sedam evropskih zemalja – Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Austrije, Danske, Poljske i Hrvatske – naši reprezentativci pokazali su vrhunski nivo sportske pripremljenosti, tehničkog znanja, borbenosti i takmičarskog karaktera.

Srbija je osvojila tri najznačajnija individualna priznanja:

Anastasija Lukajić proglašena je najboljom bokserkom turnira i osvajačicom 69. „Zlatne rukavice“.

Filip Džida poneo je priznanje za najboljeg muškog boksera turnira i osvajača 69. „Zlatne rukavice“.

Nataša Lukić proglašena je najboljom omladinkom u U19 konkurenciji.

Posebno priznanje pripalo je i Nikolini Džidi, koja je zajedno sa poljskom bokserkom Martom Pril učestvovala u najborbenijem paru u Elite W konkurenciji.

Ovi rezultati predstavljaju potvrdu kvaliteta srpskih boksera i bokserki, ali i uspešnog rada u stvaranju nove generacije takmičara koji dostojno predstavljaju svoju zemlju na međunarodnoj sceni.

Boje Srbije branile su četiri bokserke: Nikolina Džida (51 kg), Anastasija Bošković (65 kg), Anastasija Lukajić (70 kg) i Nataša Lukić (51 kg, U19).

U muškoj konkurenciji nastupilo je šest reprezentativaca: Ljubiša Staletović (50 kg), Nikola Maksimović (55 kg), Omer Ametović (50/55 kg), Filip Džida (70 kg), Marko Jovanović (65 kg) i Dimitrije Andrejević (80 kg).

Srpski reprezentativci ostavili su snažan utisak u svim uzrasnim i takmičarskim kategorijama, a njihovi nastupi u finalnim borbama još jednom su pokazali da Srbija raspolaže talentom, kvalitetom i ozbiljnim takmičarskim potencijalom.

Finalni dan turnira doneo je niz kvalitetnih i neizvesnih mečeva, a srpski bokseri i bokserke pokazali su da mogu ravnopravno da se nose sa najkvalitetnijim protivnicima iz Evrope.

Do zlatnog odličja i pobede u finalu stigli su Nataša Lukić protiv Angeline Karabas iz Austrije (3:0), Anastasija Lukajić protiv Ditte Froszholm iz Danske (3:0), kao i Nikola Maksimović protiv Hassana Imare Abdelrahmana iz Austrije (3:0).

Nikolina Džida savladala je Martu Pril iz Poljske rezultatom 2:1, dok je Filip Džida u izuzetno zahtevnom finalnom meču pobedio poljskog reprezentativca Tymura Tsebenа rezultatom 2:1.

Pored sportskih rezultata, 69. „Zlatna rukavica“ još jednom je pokazala koliko su međunarodni turniri važni za razvoj boksa, sticanje dragocenog iskustva, afirmaciju mladih sportista i jačanje sportskih veza među državama.

Priznanje za najuspešniju reprezentaciju turnira nije samo nagrada za ostvarene rezultate – ono je potvrda zajedništva, posvećenosti i kvaliteta celog srpskog bokserskog tima. Srbija je još jednom pokazala da ima šampione, da ima budućnost!

Na osnovu prikazanih rezultata i nastupa, dodeljena su i posebna priznanja najuspešnijim učesnicima turnira:

Najbolji omladinac U19: Hodža Altin (Austrija)

Najbolja omladinka U19: Nataša Lukić (Srbija)

Najborbeniji par – Elite M: Mihajlo Deknić (BiH) i Matias Mehmet Bujukdemir (Danska)

Najborbeniji par – Elite W: Nikolina Džida (Srbija) i Marta Pril (Poljska)

Tehničar turnira: Karoline Lauerborg (Danska)

Sudija turnira: Tina Poletan (BiH)

Najbolji ženski bokser, osvajač 69. Zlatne rukavice: Anastasija Lukajić (Srbija)

Najbolji muški bokser, osvajač 69. Zlatne rukavice: Filip Džida (Srbija)

Najuspešnija reprezentacija turnira: Srbija REZULTATI MEČEVA – FINALA

OMLADINKE U19

Angelina Karabas (AUT) – Nataša Lukić (SRB) 0:3

OMLADINCI U19

Hodža Altin (AUT) – Saša Janković (BIH) 3:0

Dominik Raguž (CRO) – Luka Railić (BIH) 3:0

Jakov Odrljin (CRO) – Andrej Bolorin (SRB) 3:0

Dominik Sokac (CRO) – Andrej Peno (BIH) 3:0

SENIORKE – ELITE W

Marta Pril (POL) – Nikolina Džida (SRB) 1:2

Anastasija Bošković (SRB) – Karoline Lauerborg (DEN) 0:3

Dite Froszholm (DEN) – Anastasija Lukajić (SRB) 0:3

SENIORI – ELITE M

Oskar Sonnichsen (DEN) – Aleksandar Josić (SRB) – prekid (RSC 2)

Mihajlo Deknić (BIH) – Matias Mehmet Bujukdemir (DEN) 0:3

Marko Jovanović (SRB) – Osman Kalid (DEN) – prekid (WO)

David Bakhsh (DEN) – Marijan Hrustić (BIH) – prekid (RSC 2)

Zigula Lukaz (POL) – Kacper Manko (POL) – prekid (WO)

Dimitrije Andrejević (SRB) – Mitar Radić (SRB) – prekid (WO)

Miodrag Vejlović (BIH) – Ignaci Ganczarczik (POL) – prekid (WO)

Timur Tseben (POL) – Filip Džida (SRB) 1:2

Hasan Imara Abdelrahman (AUT) – Nikola Maksimović (SRB) 0:3

Bonus video: