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Dan posle osvajanja ekipne bronze u gađanju malokalibarskom puškom iz ležećeg stava na Svetskom prvenstvu u Dohi, trojica naših strelaca su se nadmetala u pojedinačnoj konkurenciji u ovoj discipllini.

1/9 Vidi galeriju Streljaštvo 2026 Foto: SSS

Niko od njih nije uspeo da postigne rezultat na nivou onog ostvarenog u petak kada su se borili za ekipno odličje, pa danas nisu ušli u konkurenciju za visok plasman.

Lazar Kovačević i Milenko Sebić su pogodili po 618,6 krugova. Kovačeviću je zbog bolje poslednje serije pripalo 40, a Sebiću 41. mesto. Marko Ivanović, koji je dao najveći doprinos osvajanju ekipne medalje, je završio na 49. poziciji.

Mali broj učesnika je u pojedinačnom takmičenju ponovio rezultat iz eliminacija. Niko od onih koji su osvojili medalje sa svojim ekipama (Švajcarska, Češka, Srbija), nije se danas umešao u borbu za odličja.

Trijumfovao je Slovak Patrik Jani, koji je u petak zabeležio 18. rezultat u eliminacijama. Srebrom se okitio Mađar Ištvan Peni (40. mesto u eliminacijama), a bronzu je osvojio Čaonhhong Žang (Kina), jedan od retkih koji su prvog i drugog dana postigli slične rezultate.

Posle pojedinačnog takmičenja danas su dodeljene i medalje najboljim ekipama.

Srpski bronzani trio će se sutra odmarati. U nedelju na vatrenu liniju izlaze Aleksandra Stojadinović i Emilija Ponjavić. U eliminacijama MK puškom iz trostava će se boriti za mesta u kvalifkacijama ove discipline, koje će, kao i finale, biti održane u ponedeljak. Trostav za muškarce na programu je u utorak i sredu.