DAN POSLE EKIPNE BRONZE: Kovačević na 40, Sebić na 41. mestu
Dan posle osvajanja ekipne bronze u gađanju malokalibarskom puškom iz ležećeg stava na Svetskom prvenstvu u Dohi, trojica naših strelaca su se nadmetala u pojedinačnoj konkurenciji u ovoj discipllini.
Niko od njih nije uspeo da postigne rezultat na nivou onog ostvarenog u petak kada su se borili za ekipno odličje, pa danas nisu ušli u konkurenciju za visok plasman.
Lazar Kovačević i Milenko Sebić su pogodili po 618,6 krugova. Kovačeviću je zbog bolje poslednje serije pripalo 40, a Sebiću 41. mesto. Marko Ivanović, koji je dao najveći doprinos osvajanju ekipne medalje, je završio na 49. poziciji.
Mali broj učesnika je u pojedinačnom takmičenju ponovio rezultat iz eliminacija. Niko od onih koji su osvojili medalje sa svojim ekipama (Švajcarska, Češka, Srbija), nije se danas umešao u borbu za odličja.
Trijumfovao je Slovak Patrik Jani, koji je u petak zabeležio 18. rezultat u eliminacijama. Srebrom se okitio Mađar Ištvan Peni (40. mesto u eliminacijama), a bronzu je osvojio Čaonhhong Žang (Kina), jedan od retkih koji su prvog i drugog dana postigli slične rezultate.
Posle pojedinačnog takmičenja danas su dodeljene i medalje najboljim ekipama.
Srpski bronzani trio će se sutra odmarati. U nedelju na vatrenu liniju izlaze Aleksandra Stojadinović i Emilija Ponjavić. U eliminacijama MK puškom iz trostava će se boriti za mesta u kvalifkacijama ove discipline, koje će, kao i finale, biti održane u ponedeljak. Trostav za muškarce na programu je u utorak i sredu.
MK puška 60 metaka, ležeći stav, muškarci: 1. Patrik Jani (Slovačka) 628,3, 2. Ištvan Peni (Mađarska) 627,9, 3. Čaonghong Žang (Kina) 627,8... 40. Lazar Kovačević 618,6, 41. Milenko Sebić 618,6... 49. Marko Ivanović 616,3...