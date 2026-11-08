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Direktor ekipe Ferari Frederik Vaser rekao je da je podsetio vozače Luisa Hamiltona i Šarla Leklera da tim mora da bude na prvom mestu, nakon njihovog međusobnog incidenta u prvom krugu trke Formule 1 za Veliku nagradu Meksika.

1/7 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Incident između vozača Ferarija dogodio se već u prvom krugu prošlonedeljne trke, kada su oba bolida izletela sa staze u četvrtoj krivini tokom borbe za vođstvo. To je omogućilo Maksu Verstapenu iz Red Bula da pobedi.

Sedmostruki svetski šampion je nakon trke u intervjuima kritikovao Leklera i rekao da je neophodno razgovarati i jasnije definisati pravila njihovih međusobnih duela kako bi se izbegli slični incidenti koji bi mogli skupo da koštaju ekipu.

Vaser je potvrdio da je razgovor održan u četvrtak uveče na stazi Interlagos, uči trke u Brazilu.

"Razgovarali smo u četvrtak pošto sam između dve trke morao da se vratim u Evropu, ali sastanak je protekao dobro. Bilo je korisno da razgovaramo i razjasnimo svoje stavove. Mislim da je to bilo dobro. Sada okrećemo novi list i fokusiramo se na narednu trku", rekao je Vaser novinarima u Sao Paulu, preneo je Skaj.

Upitan o detaljima sastanka, Vaser je odgovorio da su smernice i dalje iste.

"Možda se kod njih nakupilo malo frustracije jer svakog trkačkog vikenda startuju jedan pored drugog, pa se takve situacije vremenom gomilaju. Ali pravilo je uvek isto, moraju da poštuju jedan drugog. Oni su dvojica takmičara izraženog borbenog duha, ali moraju da imaju poštovanja jedan prema drugom", rekao je on.

"Pre svega moraju da poštuju brend, tim, ljude koji rade u fabrici, kao i one koji su sa nama na stazi. Mislim da ulažemo mnogo truda u sve to. Poruka je bila jasna i takva će i ostati", dodao je Vaser.

Upitan je da li su se vozači tokom sastanka saglasili da ubuduće mogu da sarađuju kako bi Ferari pobeđivao u trkama.

"Kada kažem da je poruka bila jasna, mislim da to važi ne samo za Ferari već i za svaki tim u šampionatu, vozači rade za ekipu i tim mora da bude na prvom mestu. U ovoj situaciji smo svi zajedno podbacili jer smo imali prvo i drugo mesto, a na kraju nismo pobedili", rekao je Vaser.

"Jasno je da smo pogrešili i da moramo da reagujemo. Zaključak sastanka bio je jasan, još jednom smo podsetili sve da Ferari mora da bude na prvom mestu, zbog brenda, zaposlenih i navijača. To uvek moramo da imamo na umu", dodao je direktor italijanske ekipe.

Posle teške prve sezone u Ferariju 2025. godine, Hamilton i Lekler su ove godine pokazali da čine jedan od najizjednačenijih vozačkih tandemana stazi, uz veoma male razlike u međusobnom učinku.

Lekler vodi u kvalifikacijama 10:9, dok Hamilton ima isti odnos pobeda u međusobnim duelima na dan trke.

Hamilton je treći u generalnom plasmanu vozača i ima 14 bodova više od Leklera, a do kraja šampionata ostale su još četiri trke. Očekuje se da Ferari zauzme drugo mesto u konkurenciji konstruktora, iza Mercedesa, što bi bio napredak od dve pozicije u odnosu na prošlu godinu.

Iako je Vaser priznao da je incident u Meksiku verovatno jedna od negativnih strana činjenice da u timu ima dvojicu veoma brzih vozača, on je rekao da bi radije imao takvu situaciju i rešavao povremene sukobe, nego da se odrekne konkurentnog vozačkog tandema.

"Imamo dvojicu iskusnih i veoma takmičarski nastrojenih vozača. Već četiri ili pet trka uzastopno nalazimo se u vrhu i osvajamo najviše bodova još od Monce ili Madrida. ;Naravno, dolazi do određenog zaoštravanja jer obojica žele da pobeđuju. Mislim da je to verovatno negativna strana našeg sistema, imamo dvojicu konkurentnih vozača koji svakog vikenda startuju jedan pored drugog", rekao je on.

"Ali mislim da smo trenutno drugi u konkurenciji konstruktora i zahvaljujući tome što imamo dvojicu vozača koji su veoma izjednačeni. Moramo da upravljamo takvom situacijom. To je naš izbor. Takav smo vozački sastav odabrali i postoje pozitivne i negativne strane. Ali ja ću se baviti ovim negativnim", istakao je Vaser.

On je umanjio značaj Hamiltonove izjave od četvrtka da se Lekler protiv njega trka agresivnije nego protiv ostalih vozača.

"Rekao je da se Lekler protiv njega bori malo oštrije nego protiv nekih drugih vozača. Ali ako pogledate šta je Šarl uradio u prvom sektoru u Ostinu, svi su govorili da je to bilo maestralno. ;Granica je tanka, ali on se nije sudario sa drugim bolidom. To nije bila agresivna vožnja", naveo je Vaser.

Kvalifikacije za trku za Veliku nagradu Sao Paula na programu su od 19 časova, a trka se vozi u nedelju od 18 časova.