Milica Nešković (preko 80 kg) i već u osmini finala ima ogromnu prepreku, dvostruku svetsku šampionku, Ruskinju Olgu Artošinu
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SP U SAMBU: Milan Mihajlović stao na prvom koraku, danas se bori Milica Nešković
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Milan Mihajlović je prvi od srpskih reprezentativaca izašao na borilište na 50. prvenstvu sveta u sambu i zaustavljen je već na prvom koraku.
Mihajlović je bio slobodan u šesnaestini finala, a u osmini finala je glatko izgubio od Gora Harutjunjana.
Sambo Foto: Sambo savez Srbije, Profimedia
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Jermen je potom poražen u četvrtfinalu, pa Mihajlović nije dobio šansu da popravi utisak u repesažu.
Danas se bori Milica Nešković (preko 80 kg) i već u osmini finala ima ogromnu prepreku, dvostruku svetsku šampionku, Ruskinju Olgu Artošinu.
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