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Milan Mihajlović je prvi od srpskih reprezentativaca izašao na borilište na 50. prvenstvu sveta u sambu i zaustavljen je već na prvom koraku.

Mihajlović je bio slobodan u šesnaestini finala, a u osmini finala je glatko izgubio od Gora Harutjunjana.

Sambo Foto: Sambo savez Srbije, Profimedia

Jermen je potom poražen u četvrtfinalu, pa Mihajlović nije dobio šansu da popravi utisak u repesažu.

Danas se bori Milica Nešković (preko 80 kg) i već u osmini finala ima ogromnu prepreku, dvostruku svetsku šampionku, Ruskinju Olgu Artošinu.

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