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Vozač Aprilije Marko Beceki startovaće sa pol-pozicije u predstojećoj trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Katara, pošto je bio najbrži u današnjim kvalifikacijama.

Beceki je ostvario rezultat od 1:50,028 minuta, što je rekordno vreme kruga na stazi Lusail.

1/12 Vidi galeriju Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Sa druge pozicije startovaće vodeći u generalnom plasmanu aktuelni šampion vozač Dukatija Mark Markes, koji je ostvario rezultat 1:50,294 minuta, a sa treće vozač VR46 Fabio Di Đanantonio koji je vozio 1:50,327.

Konkurent za titulu Horhe Martin iz Aprilije, koji se i dalje oporavlja od operacije ručnog zgloba, zauzeo je 11. mesto.

Markes može da osvoji titulu u nedelju ako prednost u generalnom plasmanu uveća na 74 boda, odnosno ako osvoji najmanje 30 bodova više od Martina i osam više od Becekija.

Markes sada ima 399 bodova, 44 više od Martina i 67 više od Becekija.

Ekipa Jamahe ne učestvuje u trkačkom vikendu u Kataru iz bezbednosnih razloga.

Sprint trka u Kataru na vozi se od 17 časova, a trka za Veliku nagradu Katara u nedelju od 17 časova.