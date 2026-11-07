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Vozač Red Bula Maks Verstapen startovaće sa začelja u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Sao Paula zbog zamene motora.

1/5 Vidi galeriju Vilijams - Formula 1 Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia

"Moraćemo da prihvatimo kaznu zbog zamene motora na Maksovom bolidu. Startovaće sa začelja, sa pozicije koju veoma dobro poznaje na ovoj stazi, s obzirom na prethodne dve godine. ;U prošlosti je ovde izveo nekoliko čuda startujući sa začelja i sigurni smo da će ove godine ponovo uspeti da učini nešto slično", rekao je za Skaj direktor Red Bula Loran Mekis.

Vozači Ferarija Luis Hamilton i Šarl Lekler biće kažnjeni pomeranjem za 10 mesta na startu zbog ugradnje novih motora sa unutrašnjim sagovrevanjem, čime su premašili dozvoljenu kvotu od četiri motora po sezoni.

To je prvi put ove sezone da će oba vozača Ferarija dobiti kaznu zbog zamene motora, tako da ni Hamilton ni Lekler neće moći da startuju sa pozicije bolje od 11. mesta.

Vozač Kadilaka Serhio Peres zamenio je više komponenti pogonske jedinice, pa će takođe startovati sa začelja.

Već je poznato da će vozač Mercedesa Džordž Rasel biti kažnjen dodavanjem pet mesta na plasman u kvalifikacijama zbog promene motora.

Kazne za vozače Ferarija veće su nego za Rasela zato što su oni prvi put ove sezone premašili dozvoljenu kvotu od četiri motora, dok je Rasel to već ranije učinio.

Ekipe se lakše odlučuju da prihvate kazne u Brazilu jer na stazi Interlagos ima više mogućnosti za preticanje.

Kvalifikacije za trku voze se od 19 časova, a trka Formule 1 za Veliku nagradu Sao Paula vozi se u nedelju od 18 časova.