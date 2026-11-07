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"Staza 'Žoze Karlos Pase', poznatija kao Interlagos, deo je kalendara više od 50 godina i na njoj su vožene brojne nezaboravne trke, poput pobede vozača Red Bula Maksa Verstapena 2024. godine, kada je sa 17. mesta stigao do pobede", navodi se na zvaničnom sajtu Formule 1.

U saopštenju je objavljeno da je broj ljubitelja Formule 1 u Brazilu porastao na 75,8 miliona, od kojih su 44 odsto žene, a 41 odsto mlađi od 35 godina. Povećana je i posećenost Velike nagrade Sao Paula, koja je prošle godine dostigla 303.627 gledalaca, u odnosu na 291.717 godinu ranije.

Predsednik i izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenikali rekao je da je Brazil važan deo istorije i budućnosti Formule 1.

"Strast brazilskih navijača je izuzetna i svaki put kada se vratimo na Interlagos osećamo njihovu energiju na tribinama i širom Sao Paula. Brazil je iznedrio čak 33 vozača Formule 1, među kojima su i Gabrijel Bortoleto i Rafael Kamera, koji će se ovog vikenda takmičiti pred domaćom publikom. Njihovo učešće doprineće novim nezaboravnim trenucima na stazi u Sao Paulu, kojih je tokom prethodnih godina bilo mnogo", naveo je Domenikali.

(Tanjug)