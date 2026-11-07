Vozač Dukatija Španac Mark Markez pobednik je sprint trke koja se vozila u okviru Velike nagrade Katara u Moto GP šampionatu.
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MOTO GP: Mark Markez pobedio u sprint trci za Veliku nagradu Katara
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Aktuelni šampion je na stazi Lusail stigao do 10. pobede sezone u sprint trkama u vremenu 18:46.45 minuta.
Drugi je bio vozač ekipe Pertamina Enduro VR46 Italijan Fabio di Đanantonio, dok je na trećoj poziciji završio Španac Huan Martin u Apriliji.
Glavna trka za Veliku nagradu Katara biće vožena sutra od 17 časova.
Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Markez sa 411 bodova, dok je Martin drugi sa 362.
(Tanjug)
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