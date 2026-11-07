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Džudisti Srbije su danas u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" u duelu za bronzanu medalju na EP poraženi od reprezentacije Turske rezultatom 4:1.

"Moram da kažem da, s obzirom na kalendar IJF-a ove godine, je jako teško pripremiti ekipu za ovo. Oni su veoma istrošeni, umorni, ali danas su dali sve od sebe, i to su svi videli ovde u Pioniru. Nedostajalo je malo sportske sreće i u onom meču sa Francuskom, a i sada sa Turskom. Pokazali smo da imamo kvalitet, pokazali smo da imamo šta da očekujemo u narednom periodu", rekao je Došen.

"Nadam se da ćemo ovako dobro nastaviti da radimo, pošto očigledno rad Saveza i klubova, i svih naših koji nas podržavaju... naglasio bih, naravno, predsednika Saveza Ivana Todorova, Stojana Vujka, i zahvalio bih im se na sjajnim uslovima koje imamo. Dužni smo da im se odužimo u narednom periodu", dodao je Došen.

On je naveo da su srpski džudisti imali uspešnu godinu.

"Ne sećam se da je bila uspešnija godina da vi na jednom SP imate pet borbi za medalju, a od toga osvojite tri odličja. Takođe, spomenuo bih da smo na Ligi šampiona osvojili srebro. Kao danas protiv Francuza, tako i tamo protiv Paris Sen Žermena. To pokazuje kakav je naš trenutni džudo u Srbiji", istakao je Došen.

Srpski džudista Boris Rutović je izjavio da je njegov tim dao sve od sebe na EP.

"Bilo je malo vremena da se osvežimo posle Svetskog prvenstva, ali doživljavam ga isto. Dali smo sve od sebe, kao i tada, ali eto. Danas nije bilo sreće da uzmemo medalju, ali bilo je dobro. Naši protivnici su bili konkurentni, bilo je napeto i jako", izjavio je Rutović.

Jedinu pobedu Srbiji u borbi za bronzu donela je Marica Perišić, koja je u kategoriji do 57 kilograma savladala predstavnicu Turske Ajsenur Karadag.

"Naravno da je ovo uspeh. Pre svega, pola ekipe je veoma mlado. To je neka ekipa sa SP koja već ima donekle iskustva u ovim ekipnim mečevima i generalno tim zvaničnim mečevima. Mislim da smo se stvarno borili kao lavovi, da smo dali sve od sebe, iz meča u meč. Što se mene tiče, ovo je stvarno veliki uspeh. Drago mi je što smo imali domaću publiku da nas podrži", istakla je Perišić.

"Mislim da je ovo istorijska godina, ali nismo još završili. Većinu nas očekuje Masters turnir na kraju godine, 18. decembra. Ja se nadam da će to biti za kraj 'višnja na torti', da sve zaokružimo. Impresivno je šta smo uradili na SP i ovde danas, šta smo pokazali, i ceo naš kvalitet", dodala je Perišić.

Srpska džudistkinja Milica Žabić je poražena od Hilal Ozturk iz Turske u kategoriji +70 kg.

"Izuzetno težak dan i za nas, s obzirom da smo mi dve godine ranije uzeli treće mesto i bili u borbi za medalju. Naš tim je dosta podmlađen, ali to ne čini tim manje važnijim, bitnim ili slabijim. Naš tim je izuzetno jak. Mislim da nas čekaju dobre generacije. U našem timu ima i osvajača tri svetske medalje. Jeste da smo mi očekivali treće mesto, da smo očekivali medalju, zaista smo se borili... Želim da zahvalim svakom od takmičara koji su se danas borili", izjavila je Žabić.

Ona je navela da su srpski džudisti imali tešku sezonu.

"Izuzetno teška sezona. Kod nas džudista je cele godine sezona, i stalno gledamo da smo u nekom dobrom prajmu, da čekamo svoj momenat takmičenja. Iz takmičenja u takmičenje, i kao što se kaže, kako nas sreća pogleda tog dana", rekla je Žabić.

(Tanjug)