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Noris je slavio rezultatom 1:27,470 minuta, i bio je brži za 0,204 sekunde od drugoplasiranog Džordža Rasela iz Mercedesa.

I pored drugog vremena, Rasel će startovati sa sedme poziciji, pošto je kažnjen sa pet mesta zbog šeste promene delova motora u tekućoj sezoni.

Treći rezultat ostvario je Kimi Antoneli u Mercedesu, koji je prošle nedelje obezbedio šampionsku titulu, sa 0,625 sekundi zaostatka za Norisom. Antoneli će startovati sa druge pozicije.

Četvrto vreme je imao vozač Ferarija Šarl Lekler, ali će startovati sa 14. mesta, pošto je kažnjen 10 mesta zbog pete zamene delova motora, jedne više od dozvoljene.

Peti rezultat je ostvario Lijam Loson u Rejsing Bulsu, a šesti Niko Hulkenberg u Audiju. Među prvih deset su i Isak Hadžar (Red Bul), Oli Berman (Has), Fernando Alonso (Aston Martin) i Aleks Albon (Vilijams).

Trka za Veliku nagradu Sao Paola vozi se sutra od 19.00.

(Beta)

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Trening fudbalera Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir