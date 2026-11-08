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Obilasci klubova, podrška sportistima i razvoj programa za decu, porodice i rekreativce važni su pravci rada u oblasti sporta na Čukarici. Đorđe Bulić, član Veća resorno zadužen za sport, ističe značaj stalne saradnje sa sportskom zajednicom.

„Imamo dobre sportiste, posvećene trenere i klubove koji svakodnevno rade. Naš posao je da ih podržimo - ne samo kada dolaze rezultati, već i u periodima između takmičenja, kada se gradi temelj. Više od dve godine obilazim klubove, razgovaram sa trenerima i primam sportiste. Tu saradnju nastavljamo na terenu, tamo gde se stvarno radi“, navodi Bulić.

Među nedavnim susretima izdvaja prijem Srbije Simonović, juniorske šampionke sveta u kik-boksu, i karatista kluba „Kumite Železnik“.

Čukarica Foto: Privatna arihva

Posebnom čašću smatra susrete sa Jovanom Preković, olimpijskom, dvostrukom svetskom i dvostrukom evropskom šampionkom u karateu, kao i sa Slobodanom Bitevićem, svetskim i dvostrukim evropskim šampionom.

„To nisu samo čestitke za rezultate. Važno je da čujemo šta sportistima i klubovima nedostaje i gde možemo da pomognemo“, naglašava Bulić.

Čukarica Foto: Privatna arihva

Bulić ističe da su svi prisutni odbornici Skupštine GO Čukarica prepoznali značaj inicijative za ustanovljenje Sportske nagrade „Nenad Stekić“ i jednoglasno usvojili predlog.

Noćna trka „ADA RUN“ i prva porodična šetnja „ADA WALK“, koje je organizovala EPIC Serbia uz podršku Sektora za sport, okupile su takmičare, rekreativce i porodice.

Čukarica Foto: Privatna arihva

„Uprkos kiši, ljudi su proveli vreme zajedno i poneli zajedničke uspomene. Kao ocu, posebno mi znače takve prilike“, kaže Bulić.

1/5 Vidi galeriju Jedna Ada, dva ritma: Porodična šetnja i noćne trke 31. oktobra Foto: Privatna arhiva, pritvatna arhiva

Pokrenuta je i priprema Karate dana u okviru Dana promocije borilačkih sportova na Čukarici. Karate je predviđen kao prvi u nizu sportova koji će biti predstavljeni najmlađima, a ova manifestacija namenjena je pre svega učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola.

„Želimo da deca upoznaju ove sportove, razgovaraju sa šampionima i vide koliko su za uspeh važni trud, disciplina i poštovanje drugih. Možda će upravo takav susret nekoga podstaći da počne da trenira. Najvažnije je da deca pronađu sport koji vole i steknu navike koje će im značiti tokom odrastanja“, kaže Bulić.

Razgovori sa predstavnicima Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda obuhvatili su uključivanje škola u program „Radujmo se zajedno“, koji podstiče razumevanje i ravnopravno učešće dece sa invaliditetom.

„Odmah smo pristali da budemo deo tog projekta. Zajedničke aktivnosti pomažu deci da prihvate različitosti i grade prijateljstva. Želimo da svako dete ima uslove da učestvuje i oseti da pripada“, ističe Bulić.

1/4 Vidi galeriju "Radujmo se zajedno": Kroz igru i radionice "Snađi se u mojoj koži" do boljeg razumevanja i drugarstva Foto: Privatna arhiva

„Različita mišljenja ne treba da nas spreče da radimo zajedno za dobrobit naše dece. Zato ostajemo na terenu, slušamo klubove i povezujemo ljude. Želim da Čukarica bude prepoznatljiva po poštovanju rezultata, podršci svakodnevnom radu i konkretnim prilikama koje otvara novim generacijama“, poručuje Bulić.

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