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Čekaju nas zaista najbolje borbe koje region, ali i ovaj deo sveta mogu da podare u ringu, tako da svi sa nestrpljenjem čekaju 20. novembar.

Fight card za ovaj spektakl polako se popunjava, pošto je i sjajni Aleksandar Konovalov večeras saznao svog protivnika. U pitanju je Fabijan Kastenjaro iz Francuske, iza kojeg su čak 34 borbe u ringu u svojoj bogatoj karijeri.

Francuz je do sada uspeo da stigne do 17 trijumfa od čega je čak osam došlo nokautom, a pored toga poražen je u 17. To svakako daje šansu Konovalovu da nastavi sa svojim pobedničkim nizom.

Fabijan Kastenjaro dolazi iz gradića Odenž na jugozapadu Francuske i ima 35 godina, a profesionalnim boksom bavi se već punih 13 godina, pošto je svoju prvu borbu imao davne 2013. godine.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Konovalov Foto: Kurir Sport

Garantovana sjajna borba

Ono što je više nego interesantno jeste da je ovo prvi put da dolazi u ovaj deo sveta, pošto se do sada borio uglavnom u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Sa druge strane, Aca Konovalov ima skor od pet pobeda bez poraza do sada i sve trijumfe je ostvario nokautom. Prvi okršaj imao je još 2019. godine, a poslednji mu je bio onaj protiv Rahima Alijeva u Ložionici krajem avgusta.

Sve to garantuje nam zaista sjajnu borbu u Budvi, a nju možete pratiti, baš kao i čitav Balkan Boxing 14 na kanalu TV Arena Fight u čitavom regionu.

Ako se kojim slučajem nalazite u Ruskoj Federaciji, prenos je obezbeđen putem platforme RuTube.

Ono što je važno napomenuti jeste da ovaj događaj ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti prosleđen u ove svrhe. Cena karte je 10 evra i one su u prodaji na platformi Etiketing.me.

Bonus video: