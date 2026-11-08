I KONOVALOV SAZNAO PROTIVNIKA! U Budvi se sprema spektakl koji će srušiti granice!
Čekaju nas zaista najbolje borbe koje region, ali i ovaj deo sveta mogu da podare u ringu, tako da svi sa nestrpljenjem čekaju 20. novembar.
Fight card za ovaj spektakl polako se popunjava, pošto je i sjajni Aleksandar Konovalov večeras saznao svog protivnika. U pitanju je Fabijan Kastenjaro iz Francuske, iza kojeg su čak 34 borbe u ringu u svojoj bogatoj karijeri.
Francuz je do sada uspeo da stigne do 17 trijumfa od čega je čak osam došlo nokautom, a pored toga poražen je u 17. To svakako daje šansu Konovalovu da nastavi sa svojim pobedničkim nizom.
Fabijan Kastenjaro dolazi iz gradića Odenž na jugozapadu Francuske i ima 35 godina, a profesionalnim boksom bavi se već punih 13 godina, pošto je svoju prvu borbu imao davne 2013. godine.
Garantovana sjajna borba
Ono što je više nego interesantno jeste da je ovo prvi put da dolazi u ovaj deo sveta, pošto se do sada borio uglavnom u Francuskoj i Velikoj Britaniji.
Sa druge strane, Aca Konovalov ima skor od pet pobeda bez poraza do sada i sve trijumfe je ostvario nokautom. Prvi okršaj imao je još 2019. godine, a poslednji mu je bio onaj protiv Rahima Alijeva u Ložionici krajem avgusta.
Sve to garantuje nam zaista sjajnu borbu u Budvi, a nju možete pratiti, baš kao i čitav Balkan Boxing 14 na kanalu TV Arena Fight u čitavom regionu.
Ako se kojim slučajem nalazite u Ruskoj Federaciji, prenos je obezbeđen putem platforme RuTube.
Ono što je važno napomenuti jeste da ovaj događaj ima humanitarni karakter, pa će sav prihod od ulaznica biti prosleđen u ove svrhe. Cena karte je 10 evra i one su u prodaji na platformi Etiketing.me.
Bonus video: