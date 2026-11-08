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Rukometaši Srbije savladali su danas Ukrajinu rezultatom 41:30 (19:16) u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Utakmica je odigrana na neutralnom terenu u slovačkom Prešovu, a najefikasniji u sastavu Srbije bili su Uroš Kojadinović sa devet, Dragan Pešmalbek sa šest i Vanja Ilić sa četiri pogotka.

Srbija sada ima maksimalna četiri boda, nakon što je na startu savladala Estoniju 39:18.

Kvalifikacija se nastavljaju u martu naredne godine kada Srbiju očekuje dvomeč sa selekcijom Islanda.

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