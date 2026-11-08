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Vozač Meklarena Lando Noris pobednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Sao Paula, dok je ekipa Mercedesa posle vozačke titule Andree Kimija Antonelija osvojila i titulu u šampionatu konstruktora.Noris je na stazi Interlagos zabeležio 14. pobedu u karijeri, dok je drugo mesto u trci koja je vožena u promenjivim uslovima zauzeo vozač Red Bula Maks Verstapen, nakon što je startovao sa pretposlednjeg, 21. mesta.

Verstapenov timski kolega Isak Hadžar zauzeo je treće mesto, dok su vozači Mercedesa Džordž Rasel i Antoneli kroz cilj prošli kao četvrti i peti.

Bodove su osvojili još vozač Meklarena Oskar Pjastri, Šarl Lekler iz Ferarija, Lijam Loson iz Rejsing Bulsa, Luis Hamilton iz Ferarija (400. trka u karijeri), kao i vozač Audija Niko Hulkenberg.

Antoneli je prvu titulu svetskog prvaka osvojio prošlog vikenda u Meksiku. U generalnom plasmanu Antoneli ima 390 bodova, drugo mesto zauzima Verstapen sa 279 bodova, Rasel je treći sa 262 boda, a Hamilton na četvrtom mestu ima 261 bod.

Mercedes je tri trke pre kraja osigurao devetu titulu u šampionatu konstruktora, prvu nakon pet godina. Nemački tim na prvom mestu ima 652 boda, dok drugoplasirani Ferari zaostaje 140 bodova.

Sa prvog startnog mesta trku je počeo Noris, dok je u prvom startnom redu bio još Antoneli. Sa trećeg i četvrtog mesta trku su krenuli Loson i Hulkenberg, a peti je trku počeo Hadžar.

Mnogi vozaći kažnjeni su zbog novih promena motora, pa je Rasel krenuo sa sedmog, Lekler sa 14, a Hamilton i Verstapen sa 20. i pretposlednjeg 21. mesta.

Zbog problema sa bolidom trku nije ni počeo vozač Kadilaka Valteri Botas.

Svi vozači trku su počeli na gumama za promenjive uslove, a najbolji je na startu bio Antoneli, koji je bez većih problema napao Norisa i preuzeo prvo mesto.

1/8 Vidi galeriju Lando Noris svetski šampion u Formuli 1 2025. Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Norisa je sa spoljne strane uspešno obišao i Loson, a najveći napredak u prvom krugu ostvarili su Hamilton i Verstapen, koji su skočili za čak 11 pozicija.

Na četvrtom mestu bio je Hadžar, peti je bio Rasel, dok je Lekler imao slab start i ostao na 14. mestu.

U četvrtom krugu Verstapen je uspešno obišao Hamiltona za deveto mesto, a već u narednom krugu obišao je Pjastrija i Aleksandera Albona iz Vilijamsa za preuzimanje sedme pozicije.

Noris je u šestom krugu obišao Losona za drugo mesto, a Novozelanđanin je ubrzo pao i na peto mesto, nakon što su ga obišli Hadžar i Rasel.

U osmom krugu Verstapen je stigao do šeste pozicije, a ubrzo i do petog mesta, dok je Rasel u 11. krugu obišao Hadžara za treće mesto.

Na stazi je probleme imao Hamilton, koji je u 11. krugu bio na 14. mestu, iza Leklera i vozača Aston Martina Fernanda Alonsa.

Hamilton je tražio odlazak u boks i prelazak na meke gume, što mu je ekipa i omogućila u 15. krugu.

Njegovu odluku u 17. krugu sledili su Noris, Rasel i Hadžar, a vozač Mercedesa je prilikom izlaska iz pit-lejna zakačio travu i okrenuo se, zbog čega je izgubio nekoliko sekundi i na stazu izašao iza Pjastrija.

Krug kasnije u boks su otišli Antoneli i Verstapen. Antoneli se vratio na prvo mesto, iza je bio Noris, koji je značajno smanjio razliku za Italijanom, treći je bio Hadžar, a četvrti Verstapen.

Antoneli je imao problem sa bolidom, zbog čega je u 20. krugu izleteo sa staze, ali se brzo vratio. Bilo je to nedovoljno da sačuva prvo mesto, koje je preuzeo Noris, a već u narednom krugu u borbi za drugo mesto ga je obišao Hadžar.

U 24. krugu mladi Italijan je za trenutak izašao sa staze, što je iskoristio Verstapen i popeo se na treće mesto.

U iščekivanju kiše na stazi nije bilo većih uzbuđenja. Noris je imao veliku prednost u odnosu na Hadžara, Verstapen je bio treći, Antoneli četvrti, Pjastri peti, Loson šesti, a Rasel sedmi.

Drugo odustajanje viđeno je u 34. krugu, kada se povukao vozač Aston Martina Lens Strol.

U 38. krugu Verstapen je obišao Hadžara, svog timskog kolegu, čime je preuzeo drugo mesto u trci.

Hamilton je na drugu zamenu guma otišao u 39. krugu i ponovo je uzeo meke pneumatike. Na stazu se vratio sa krugom kašnjenja u odnosu na vodećeg Norisa.

Verstapen je na drugi odlazak u boks otišao u 46. krugu, a na stazu se vratio ispred Losona i Rasela, koji su se borili za šesto mesto. Rasel je u tom krugu obišao vozača Rejsing Bulsa.

Noris je u boks otišao u 50. krugu, Antoneli u 53. krugu, dok je direkcija trke sa 10 sekundi kaznila Hulkenberga, koji je na nepošten način stekao prednost na stazi.

Jača kiša počela je da pada oko 60. kruga, 11 krugova pre kraja, a prvi je na gume za promenjive uslove prešao Rasel. Svi ostali vozači na promenu guma otišli su u 63. krugu, a upravo u tom krugu na stazi se okrenuo Hamilton, koji je zatim još jednom išao na promenu pneumatika.

Promena u plasmanu među vodećima nije bilo. Noris je držao stabilnu prednost u odnosu na Verstapena, dok je treći bio Hadžar.

U samoj završnici vodila se zanimljiva borba za sedmo mesto između Losona i Leklera, prilikom čega je došlo i do kontakta između Monačanina i vozača Rejsing Bulsa. Na kraju, Lekler je u 70. krugu sa spoljne strane obišao Losona za sedmo mesto.