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Četvorica medicinskih tehničara uhapšena su u subotu u Hrvatskoj zbog sumnje da su počinila teško ubistvo 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša, bivšeg atletičara, diplomiranog kineziologa i dugogodišnjeg trenera u paraobaranju ruke. U nedelju po podne privedeni su na zagrebački Županijski sud radi odlučivanja o istražnom zatvoru. Periš je preminuo 21. oktobra na Odeljenju za zavisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, a okolnosti njegove smrti tek sada izlaze u javnost.

Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg lista, četvorica medicinskih tehničara intervenisala su nakon što je Periš počeo da viče. Intervencija je završena njegovom smrću, a zagrebačko Županijsko državno tužilaštvo sumnjiči tehničare za teško ubistvo. Zasad nisu poznati svi detalji događaja ni tačan uzrok smrti. Hapšenja su usledila gotovo tri nedelje nakon tragedije.

Osumnjičeni su u subotu privedeni u policiju, gde je nad njima sprovedeno kriminalističko istraživanje, nakon čega su predati tužilaštvu. Kako nezvanično saznajemo, najmanje jedan od četvorice negira počinjenje teškog ubistva. Tužilaštvo je za svu četvoricu najavilo traženje istražnog zatvora.

Drugačija verzija događaja

Međutim, zaposleni u bolnici s kojima su novinari Jutarnjeg lista razgovarali iznose drugačiju verziju događaja. Tvrde da se radilo o izuzetno zahtevnoj intervenciji, tokom koje su medicinski tehničari pokušavali da savladaju izrazito agresivnog pacijenta. Odlučno odbacuju tvrdnje da je Periš bio brutalno premlaćen.

„Da, čovek je umro, ali nije baš sve onako kako se na prvi pogled čini“, rekao im je jedan od zaposlenih u bolnici upoznatih sa slučajem.

1/4 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram

Prema tvrdnjama sagovornika, Periš je u bolnicu primljen u izrazito lošem psihičkom stanju. Bio je snažne fizičke građe, a zaposleni ga opisuju kao vrlo neprijatnog i agresivnog. Tvrde da u trenutku incidenta još nije bio prisilno hospitalizovan, iako je takva mera, prema njihovim saznanjima, verovatno trebalo da usledi.

Zbog njegovog ponašanja pozvana su četvorica medicinskih tehničara. Kako tvrde zaposleni, pacijent nije sarađivao, bio je izrazito agresivan, a osoblje je, između ostalog, i pljuvao. Budući da nisu uspeli da ga smire, tehničari su ga fizički savladali.

Nakon što je pacijent obuzdan, prema tvrdnjama izvora Jutarnjeg lista, dali su mu lek za smirenje. Periš je potom preminuo. Da li je i na koji način njegova smrt povezana s fizičkim savladavanjem ili primenjenim lekom, zasad nije poznato. Odgovore na ta pitanja trebalo bi da daju istraga i obdukacioni nalaz.

„Prema onome što mi znamo, nije bilo nikakvog šutiranja ni premlaćivanja. Naravno da sve treba temeljno istražiti i utvrditi šta se tačno dogodilo, ali unapred osuditi ljude, pre nego što su poznate sve činjenice, jednostavno nije pošteno“, kaže jedan od sagovornika Jutarnjeg lista.

Čeka se obdukacioni nalaz

Zaposleni naglašavaju da ne osporavaju potrebu za istragom niti odgovornost ako se utvrdi da je neko prekoračio dozvoljenu upotrebu sile. Ipak, smatraju da se u javnosti ne smeju zanemariti okolnosti u kojima je došlo do intervencije. Njihova verzija događaja zasad nije nezavisno potvrđena, a tužilaštvo četvoricu tehničara sumnjiči za jedno od najtežih krivičnih dela.

Sagovornici Jutarnjeg lista tvrde da tačan uzrok Periševićeve smrti još nije utvrđen te da bi obdukacioni nalaz trebalo da bude završen za otprilike mesec dana. Navode i da je bolnica odmah nakon događaja pozvala policiju.

Posebno je zanimljivo da u trenutku kada je javnost saznala za Periševu smrt ništa nije upućivalo na mogućnost da je reč o krivičnom delu. Hrvatski paraolimpijski komitet 23. oktobra objavio je emotivan oproštaj od dugogodišnjeg trenera.

„Svojim znanjem, stručnim radom i zalaganjem ostavio je neizbrisiv trag u paraobaranju ruke i hrvatskom parasportu. Kristijane, hvala ti na svemu i počivaj u miru, zauvek ćeš ostati deo naše parasportske porodice“, poručili su iz Hrvatskog paraolimpijskog komiteta.

Od Periša se oprostio i Atletski klub Agram, čiji je nekadašnji član bio. U objavi su istakli da su vest o njegovoj smrti primili s velikom tugom i nevericom.

„U ovakvim apsolutno nepoštenim životnim situacijama kao što je naprasni odlazak osobe u punom naponu snage i pred kojom su bile velike stvari nema pravih reči utehe“, objavili su iz kluba.

Prema nezvaničnim informacijama, četvorica zaposlenih uključenih u incident navodno su već dobila otkaz. Njihova krivična odgovornost tek treba da se utvrdi, a ključna pitanja ostaju otvorena: šta se tačno dogodilo tokom intervencije, kakva je sila primenjena i šta je prouzrokovalo smrt 32-godišnjeg sportiste?

Policija objavila detalje

Policija je objavila, a Jutarnji list preneo, nove pojedinosti smrti 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša, koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. Za njegovo teško ubistvo krivično su prijavljena četvorica zaposlenih u bolnici u dobi od 22, 28, 32 i 52 godine, a prema policijskim navodima, kobnom događaju prethodilo je fizičko sputavanje pacijenta koji je ležao na bolničkom krevetu, delimično vezan kaiševima.

Prema krivičnoj prijavi, sve se dogodilo oko 20 časova 21. oktobra, kada je Periš, u stanju duševnog rastrojstva, pokušavao da se oslobodi kaiševa i ustane iz kreveta. Četvorica medicinskih tehničara tada su, sumnja policija, zajednički pokušala da ga spreče u tome koristeći fizičku snagu.

Policija navodi da su osumnjičeni pritom postupali suprotno pravilima struke i obavezi dužne pažnje prema pacijentu.

„Dok je oštećeni pacijent ležao na krevetu, delimično vezan kaiševima te se u trenutku duševnog rastrojstva pokušavao osloboditi i ustati, osumnjičena četvorica zaposlenih ustanove su ga zajednički u tome sprečavali i sputavali upotrebom fizičke snage. Opisanim radnjama oštećenom su nanesene povrede usled kojih je preminuo“, navodi policija.

Četvorica muškaraca krivično su prijavljena zbog sumnje na teško ubistvo, krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora.

Sva četvorica završila u Remetincu

Sudija za istragu zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić u nedelju kasno po podne odredio je svoj četvorici osumnjičenih medicinskih tehničara jednomesečni istražni zatvor. Takva odluka doneta je zbog opasnosti od uticaja na svedoke i dokaze, mogućnosti ponavljanja krivičnog dela i posebno teških okolnosti njegovog izvršenja. Nakon ročišta sva četvorica prevezena su u zatvor Remetinec.

Direktorka najavila vanredne otkaze

O smrti 32-godišnjaka oglasila se i direktorka Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, doc. prim. dr sc. Majda Grah, koja je izrazila saučešće porodici preminulog pacijenta. Potvrdila je da je bolnica nakon saznanja o okolnostima događaja zatražila izjašnjenja i izveštaje radi sprovođenja unutrašnjeg nadzora, te o svemu obavestila policiju, Ministarstvo zdravlja i druga nadležna tela.

Posebno je istakla da je u toku postupak vanrednog otkazivanja ugovora o radu za troje zaposlenih. Iz njenog odgovora proizlazi da postupak vanrednog otkaza zasad nije pokrenut protiv jednog od četvorice osumnjičenih. Direktorka je takođe navela da bolnica sarađuje s istražiteljima i da zbog postupka koji je u toku ne može da iznosi dodatne pojedinosti.

Policija, međutim, u najnovijoj krivičnoj prijavi direktno povezuje postupanje četvorice osumnjičenih sa smrtonosnim povredama pacijenta. Da li će se takvi navodi potvrditi tokom krivičnog postupka, tek treba da se utvrdi

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