"Prezadovoljni smo kako je sve prošlo. Hvala Beogradskoj asocijaciji za školski sport što nas je odabrala i dala šansu da se predstavimo u Poreču. Bilo je fenomenalno takmičiti se ali i družiti sa predstavnicima devet zemalja. Uz sportske aktivnosti, svi su oduševljeni kako je prošao i završni dan. Tada je domaćin na čelu sa Ivanom Dujićem i saradnicima organizovao posetu Puli u okviru Kulturnog dana a uveče je organizovano Veče nacija. To su stvari koje uz takmičenja ostaju dugo u sećanju. Svi su predstavili neke od proizvoda svoje države a svako je bio u obavezi da se predstavi kroz igru uz muziku iz krajeva odakle dolaze. Odlučili smo se da izvedemo kolo Moravac a dok smo igrali na video bimu viorila se srpska zastava. A svi smo bodrili našeg Nikolu u borbi za treće mesto, kada je sjajnom partijom zasluženo došao do medalje, pobedom nad predstavnikom Hrvatske", istakla je Aleksandra Rus Gligić.