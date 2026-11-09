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Publika je mogla da isprati ukupno sedam izuzetno interesantnih borbi, gde je ona glavna izmamila i ozbiljne uzdahe.

Ukrajinski bokser, Oleksij Kozilok uspeo je da zada izuzetno težak nokaut borcu iz Demokratske Republike Kongu, a stanovniku Srbije, Natanu Lunati već u prvoj rundi.

Nije prošao ni pun jedan minut borbe između Lunate i Koziloka u super-pero kategoriji, kada je posle oko 20 sekundi, Ukrajinac uspeo da zada jak udarac u bradu svom rivalu. Ovaj je samo pao na pod ringa i bilo je jasno da nastavka uopšte neće ni biti.

Pre ove borbe, obojica boksera bila su neporažena, tako da je za Lunatu ovo prvi neuspeh u profesionalnim borbama, dok je za Ukrajinca ovo osma pobeda, a četvrta ostvarena nokautom.

1/4 Vidi galeriju Natan Lunata i Oleksij Kozilok Foto: Balkan Boxing

A pre ove borbe, publika je zaista mogla da uživa u sjajnom boksu. Gledali smo nakratko i šestominutnu egzibiciju legedni regionalnog boksa, Gearda Ajetovića i Marka Nikolića.

Svi su ovu borbu završili nasmejani i zagrljeni, a obojica boksera proglašena su za pobednike, kao što to zaista i jesu. Publika je sve pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Verovatno i najatraktivnija borba večeri bila je ona koju nam je priredio Leo Cvitanović, koji je jednoglasnom odlukom sudija (59:55, 59:55, 60:54) posle šest fantastičnih rundi pobedio Milana Ganošku iz Češke.

Gledali smo paklen ritam od početka do kraja, bilo je tu dosta i krvi na licima obojice boksera, ali se može reći da su i jedan i drugi dali svoj poslednji atom snage u ringu. Na kraju je to bila peta pobeda u profi karijeri za Cvitanovića.

Prethodno je Marko Marić uspeo da stigne do nove pobede i to već posle dve runde, pošto mu je Mihail Gabinašvili predao borbu po završetku drudge runde zbog povrede.

Nakon borbe, Marić je poklonio umetničke slike predsednici Srpske profesionalne bokserske federacije, Leni Zečević, kao i Luki Popoviću, generalnom menadžeru ove organizacije, inače ćerki i sinu Miroslava Popovića u čiju se čast po peti put održao ovaj memorijal.

I Tomislav Vukomanović pružio nam je zaista dobru borbu u hotelu “Majdan” u Beogradu, pošto je stigao do svoje 15. pobede protiv Nestora Gonzalesa iz Venecuele. Sudije su i ovoga puta bile jednoglasne, bez ikakve dileme oko toga ko je bio bolji.

Na samom početku programa gledali smo još jednog momka iz Demokratske Republike Kongo, Fretasa Pembelea, koji je za razliku od svog sunarodnika pobedio protiv Džejsona Huareza iz Venecuele jednoglasnom odlukom sudija. Svi su bodovali ovu borbu skorom 60:54.

Branislav Milivojević je do pete pobede stigao protiv debitanta Peđe Begića, pošto je takođe slavio na poene po završetku četiri runde.

Rezultati Super-pero kategorija: Natan Lunata (DR Kongo) - Oleksij Kozilok (Ukrajina) / pobda Kozilok, KO/1

Super-srednja kategorija: Branislav Milivojević - Peđa Begić / pobeda Milivojević, jednoglasna odluka sudija

Velter kategorija: Fretas Pembele (DR Kongo) - Džejson Huarez (Venecuela) / pobeda Pembele, jednoglasna odluka sudija

Super-laka kategorija: Tomislav Vukomanović (BiH) - Nestor Gonzales (Venecuela) / pobeda Vukomanović, jednoglasna odluka sudija

Super-velter kategorija: Marko Marić (Švajcarska) - Mihail Gabinašvili (Gruzija) / pobeda Marić TKO/3

Srednja kategorija: Leo Cvitanović (BiH) - Milan Ganoška (Češka) / pobeda Cvitanović, jednoglasna odluka sudija

Egzibicioni meč: Marko Nikolić - Geard Ajetović / završen bez sudijske odluke

Bonus video: