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Reprezentativka Srbije u streljaštvu Aleksandra Stojadinović osvojila je danas zlatnu medalju u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava na Svetskom prvenstvu u Dohi i tako obezbedila srpskom sportu prvu kvotu za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

Stojadinović je do zlata došla nakon što je u finalu pogodila 358,4 kruga.

Srebrnu medalju osvojila je Sehe Oh iz Južne Koreje 357,7 krugova, a do bronze je došla Japanka Misaki Nobata sa 348,2.

Stojadinović je osvojila treću medalju za srpsko i jugoslovensko strejaštvo u trostavu u istoriji prvenstava sveta, posle srebra Desanke Perović u Finiksu 1970. i bronze ekipe (Ivana Maksimović, Andrea Arsović, Lidija Mihajlović) u Minhenu 2010. godine.