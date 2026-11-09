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Hrvatska javnost ostala je zatečena vešću o tragičnoj smrti nekadašnjeg atletičara Josipa Periša (32), čije je telo pronađeno u psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“.

Prema saznanjima „Jutarnjeg lista“, tehničari se terete da su Periša gušili jastukom. Obdukcijom na Zavodu za sudsku medicinu utvrđeno je da je imao višestruke prelome rebara, dok će precizan uzrok smrti biti poznat po okončanju celokupnog istražnog postupka.

Nadzorne kamere u bolnici zabeležile su da je Periš puna dva sata ležao fiksiran za postelju, bio je vezan na četiri tačke, oko skočnih i ručnih zglobova, kao i preko kolena i grudnog koša. Na snimcima se navodno vidi i kako ga osoblje pritiska rukama, dok mu jedan od radnika stavlja jastuk na predeo vrata i pritiska ga kolenom.

1/4 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram

Kako prenosi pomenuti list, upotreba sile nije prestala ni u trenutku kada je nesrećni mladić prestao da pruža otpor i potpuno se umirio. Reanimacija je započeta tek kada više nije davao znake života, ali lekari nisu uspeli da ga povrate.

Nalaz sa obdukcije pokazao je da je Periš imao čak pet polomljenih rebara tik uz grudnu kost, brojne podlive, ogrebotine, tragove uboda od dve medicinske igle, kao i edem pluća i mozga.

Porodici je prvobitno rečeno da je Josip preminuo usled srčanog zastoja, ali su vidljive povrede i stanje tela koje su zatekli izazvali potpuni šok i otvorili sumnju koja je dovela do pokretanja opsežne istrage.

Kurir sport / Jutarnji list