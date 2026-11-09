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"Nije mnogo ljudi znalo za moju odluku. Spremala sam se za Lilehamer (prvo takmičenje u Svetskom kupu), ali onda su neke stvari prevagnule. Tako da je ovo zapravo veoma sveža odluka, koja je imala podlogu već neko vreme", rekla je Klinec, koja je nedavno slavila u ukupnom poretku letnje turneje u ski skokovima, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

Klinec je svoj najbolji rezultat ostvarila na Svetskom prvenstvu u Oberstdorfu 2021. godine, kada je postala svetska prvakinja u pojedinačnoj konkurenciji, a osvojila je još tri medalje na svetskim prvenstvima u ekipnim disciplinama.

Na takmičenjima u okviru Svetskog kupa slavila je dva puta, uz 31 plasman na pobednički podijum.

1/6 Vidi galeriju Lindzi Von - skijanje Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Thibault de Rivaz / Shutterstock Editorial / Profimedia, Johann GRODER / AFP / Profimedia

Prošle godine je zbog zdravstvenih problema propustila nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Na olimpijskim igrama najbolji plasman je ostvarila u Pekingu 2022. godine, kada je bila peta na maloj skakaonici.

Klinec je 2023. godine postala prva ski skakačica, koja je na zvaničnom takmičenju preskočila 200 metara, a bila je i prva svetska rekorderka na takmičenju u ski letovima za žene, sa skokom od 226 metara.

Nova sezona Svetskog kupa za ski skakačice počinje 21. novembra u norveškom Lilehameru.