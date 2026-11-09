– Zadovoljstvo mi je da pozdravim sve učesnike FIDE Svetskog prvenstva u šahu za veterane. Želeo bih da se zahvalim Šahovskom savezu Srbije i svim organizatorima na domaćinstvu ovog turnira. Ove godine prvenstvo je okupilo skoro 400 igrača iz 65 zemalja. To jasno pokazuje snažno interesovanje za takmičenja ove vrste. Šah je jedinstven po tome što omogućava igračima da zadrže visok nivo veštine i takmiče se tokom celog života. Uveren sam da iskustvo i dostignuća učesnika služe kao inspiracija novim generacijama šahista. Za FIDE je važno da šahisti svih uzrasta imaju mogućnost da se takmiče na međunarodnim turnirima. Posvećeni smo daljem razvoju šaha za veterane i podršci turnirima koji okupljaju iskusne igrače iz celog sveta. Želim svim učesnicima uspešan nastavak prvenstva, uzbudljive partije i izvrstan šah ,rekao je Turlov, a zatim zajedno sa predsednikom Šahovskog saveza Srbije, Andrijom Jorgićem povukao prvi potez u partiji između Martine Diboа (MNC) i Marine Asejeve (FID) u kategoriji žena 65+.