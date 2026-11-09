PREDSEDNIK FIDE TIMUR TURLOV POSETIO SVETSKO PRVENSTVO ZA VETERANE: "Želeo bih da se zahvalim Šahovskom savezu Srbije i svim organizatorima na..."
Turlova je u svom kabinetu ugostio predsednik Opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović, a sastanku su prisustvovali i predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić, ambasador Republike Kazahstan u Republici Srbiji, Bolat Imanbajev, kao i ministar sporta u tehničkom mandatu, Zoran Gajić.
Tokom sastanka razgovaralo se o unapređenju saradnje u oblasti šaha, realizaciji zajedničkih projekata i promociji Vrnjačke Banje kao destinacije za značajna sportska i međunarodna okupljanja.
Posebna pažnja posvećena je dugogodišnjem prijateljstvu i uspešnoj saradnji između Srbije i Kazahstana, kao i mogućnostima za njihovo dalje jačanje kroz buduće zajedničke aktivnosti i inicijative.
Nakon toga, gospodin Turlov je posetio Svetsko prvenstvo u šahu za veterane i pre početka 6. kola obratio se učesnicima.
– Zadovoljstvo mi je da pozdravim sve učesnike FIDE Svetskog prvenstva u šahu za veterane. Želeo bih da se zahvalim Šahovskom savezu Srbije i svim organizatorima na domaćinstvu ovog turnira. Ove godine prvenstvo je okupilo skoro 400 igrača iz 65 zemalja. To jasno pokazuje snažno interesovanje za takmičenja ove vrste. Šah je jedinstven po tome što omogućava igračima da zadrže visok nivo veštine i takmiče se tokom celog života. Uveren sam da iskustvo i dostignuća učesnika služe kao inspiracija novim generacijama šahista. Za FIDE je važno da šahisti svih uzrasta imaju mogućnost da se takmiče na međunarodnim turnirima. Posvećeni smo daljem razvoju šaha za veterane i podršci turnirima koji okupljaju iskusne igrače iz celog sveta. Želim svim učesnicima uspešan nastavak prvenstva, uzbudljive partije i izvrstan šah ,rekao je Turlov, a zatim zajedno sa predsednikom Šahovskog saveza Srbije, Andrijom Jorgićem povukao prvi potez u partiji između Martine Diboа (MNC) i Marine Asejeve (FID) u kategoriji žena 65+.
Nakon svečanog otvaranja, predsednik FIDE iskoristio je priliku da lično pozdravi neke od najistaknutijih ličnosti u ženskom šahu, uključujući bivšu svetsku šampionku u šahu, velemajstorku Nonu Gaprindašvili, i legendarnu švedsku velemajstorku Piu Kramling.