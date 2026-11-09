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Miljan Žugić pouvkao se sa funkcije predsednika Rukometnog kluba Partizan zbog nemogućnosti daljeg finansiranja kluba, zvanično su potvrdili crno-beli.

U klupskom saopštenju se ističe da je odluka doneta usled novonastale situacije i blokade računa od strane banke, uz ocenu da je ovakav potez bio jedini ispravan i moralan čin prema klubu na čijem je čelu bio od 2023. godine.

- U prostorijama kluba na Stadionu Partizana danas je održana sednica Upravnog odbora. Rukometni klub Partizan AdmiralBet obaveštava javnost da je Miljan Žugić podneo ostavku na mesto predsednika Upravnog odbora i da je samim tim, u skladu sa Statutom kluba, dosadašnji Upravni odbor razrešen.

Žugić je tom prilikom istakao da je ovakvu odluku doneo zbog nemogućnosti finansiranja usled novonastale situacije sa blokadom banke i da takvu odluku vidi kao jedinu ispravnu i odgovornu prema klubu na čijem je čelu bio od 2023. godine.

Skupština RK Partizan ima rok od 30 dana da sazove sednicu na kojoj će se imenovati novi predsednik i članovi Upravnog odbora.

Promene u rukovodstvu kluba neće uticati na ambicije tima, koji želi da odbrani sve domaće trofeje, a pored toga crno-bele očekuje plej-of Lige Evrope.

Partizan će na žrebu koji se održava 6. decembra saznati ime svog narednog evropskog rivala, nakon što je u grupnoj fazi Lige šampiona odmerio snage sa Vespremom, Fikse Berlinom i Portom.

O svim aktuelnostima i daljim odlukama javnost će biti blagovremeno obaveštena - stoji u saopštenju RK Partizan.