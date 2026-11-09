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Španski stručnjak Raul Gonzales nije više trener rukometaša Partizana, saopštio je večeras beogradski klub.

Raul Gonzales, selektor rukometaša Srbije Foto: Michael Baucher / imago sportfotodienst / Profimedia, Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia, Kevin Domas / Panoramic / Profimedia

"Nakon današnje sednice Upravnog odbora i ostavke predsednika Miljana Žugića održani su sastanci sa stručnim štabom i igračima, tokom kojih se razgovaralo o predstojećem periodu do formiranja novog Upravnog odbora. Strateg koji je tokom leta došao na kormilo kluba i predvodio tim u Ligi šampiona doneo je odluku da u novonastaloj situaciji raskine ugovor sa 'crno-belima', pa će tim do kraja sezone voditi dosadašnji pomoćnik Marko Pavlović, uz podršku kondicionog trenera Marka Isakovića, trenera golmana Mihaila Radosavljevića i fizioterapeuta Filipa Cvetića", saopšteno je na zvaničnom sajtu beogradskog kluba.

U saopštenju se navodi da se Partizan zahvaljuje španskom stručnjaku na dosadašnjoj saradnji i želi mu puno sreće i uspeha u nastavku trenerske karijere.

Raul Gonzales je selektor reprezentacije Srbije.

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RK Partizan - Vesprem Izvor: Kurir