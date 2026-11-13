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Bosna i Hercegovina dobija još jednu predstavnicu na najvećoj svetskoj skijaškoj sceni

Mlada 23-godišnja Nikolina Dragoljević nova je velika nada Bosne i Hercegovine u skijaškim disciplinama.

1/6 Vidi galeriju Nikolina Dragoljević, skijašica sa Pala Foto: Instagram

Dragoljević će u subotu, 14. novembra, u finskom Leviju prvi put nastupiti u trci Svetskog kupa u alpskom skijanju. Pred njom je veliki izazov, ali i prilika da pokaže koliko može u konkurenciji najboljih skijašica sveta.

No, Nikolina pleni pažnju i van skijaških staza. Devojka sa Pala je zanimljiva i zbog svog izgleda, uz podatak da je ranije nosila i titulu misice.

Ipak, sport je u prvom planu. Posebno mesto u njenoj karijeri ima porodica.

Otac Ognjen ujedno je i njen skijaški trener, a veliku podršku pružaju joj kondicioni trener Edhem Bajrić i stručnjak za mentalnu pripremu Boris Stanković.

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