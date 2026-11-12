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Čuvena američka skijašica Lindzi Von (42) još uvek sanira posledice teške povrede koju je zadobila na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco. Od tog nemilog događaja podvrgnuta je čak devet operacija, a tokom poslednje hirurške intervencije lekari su joj iz noge uklonili sve pločice i šrafove - i to u ogromnoj količini.

Prema rečima same skijašice, poslednji zahvat je uspešno obavljen i rehabilitacija se odvija u pozitivnom pravcu. Ipak, iza nje je devet meseci konstantnih i teških bolova, što je bila cena njene velike želje da se u petoj deceniji života ponovo nadmeće na Olimpijskim igrama i pokuša da osvoji još jedno odličje.

1/26 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Kobni trenutak dogodio se prilikom udara u kapiju, kada je doživela ozbiljnu povredu uz stradanje prednjih ukrštenih ligamenata. Nakon što je hitno hospitalizovana u Italiji, proces lečenja nastavila je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je i obavljena najnovija operacija. Pošto su joj izvadili sav metal iz noge, Vonova je sa pratiocima na društvenim mrežama podelila kratak video-zapis sa desnom nogom u zavojima, ostavivši mnoge u neverici:

"Sve su mi ovo izvadili iz noge", napisala je Amerikanka.

Lindzi Von Foto: Printscreen / Instagram / lindseyvonn

Iako je deveta operacija iza nje, to ne označava kraj lečenja. Očekuje je još nekoliko meseci rada na vraćanju pokretljivosti i fleksibilnosti noge, ali ostaje neizvesno da li će se ikada u potpunosti oporaviti i vratiti profesionalnom skijanju.

Najteži period u karijeri

Pre samo nekoliko nedelja, jedna od najvećih skijašica svih vremena otvoreno je govorila za "Sports centar" o izazovima sa kojima se suočava, ističući da proživljava možda i najteže trenutke u životu i karijeri.

"Moja leva noga se zapravo oporavlja veoma lepo. I dalje nemam prednji ukršteni ligament, pa će biti potrebno da mi izvade metal iz noge i da to poprave. Problem je moj desni skočni zglob. I dalje je polomljen, ali više ne boli toliko", izjavila je ona tada i dodala:

"Mnogo sam naučila o strpljenju u ovom periodu. Mislila sam da već znam nešto o tome, ali sam zaista doživela mnogo iskušenja. Osetila sam da je napredak veoma spor, iako radim veoma naporno. Kosti ne mogu da zacele na isti način kao ligamenti i na to nisam bila naviknuta".

Podsećanja radi, Vonova je doživela povredu i na Svetskom kupu neposredno pre početka Zimskih olimpijskih igara, ali je uprkos tome rešila da stane na stazu. Nastupila je sa bandažiranim kolenom, što je dovelo do stravičnog pada čije posledice oseća i danas.

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