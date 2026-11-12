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Milan Đukić dugogodišnji sportski radnik, aktuleni predsednik Srpskog rukometnog saveza i bivši prvi čovek RK Vojvodina oglasio se povodom stanja u RK Partizan.

Reč Milana Đukića ima težinu u srpskom rukometu, jer se radi o čoveku koji je najzaslužniji za uspehe Vojvodine, ali i funkcioneru koji je pokušavao da modernizuje ovaj sport i primakne ga evropskim tokovima.

Milan Đukić potpredsednik Srpskog rukometnog saveza Foto: Privatna arhiva

Razbežali se čelnici

Kao što je poznato, promenom vlasti u Srbiji, RK Partizan doživeo je apsolutni krah i finansijski brodolom. Nije tajna da je RK Partizan bio projekat, klub u koji je uloženo najviše novca. Prema nezvaničnim informacijama budžet RK Partizan za ovu sezonu bio je 2.500.000 evra, što je ogroman novac u ovom sportu.

Međutim, posle promene vlasti prvi čovek RK Partizan Miljan Žugić podneo je ostavku na mesto predsednika Upravnog odbora, a isto su učinili i Dane Šijan, potpredsednik i član rukovodstva, Momčilo Mandić član Upravnog odbora i Zoran Anđelković član Upravnog odbora. Vladimir Mandić, koji je bio glavni finansijer i jedna od najuticajnijih osoba u projektu, takođe se povukao iz kluba.

Raul Gonzales kao trener RK Partizan Foto: RK Partizan

Otišli trener i najbolji igrač

Otišao je i trener Raul Gonzales, koji je imao veliku platu. Pitanje je šta će biti sa strancima - Vladislavom Kulešom, Joavom Lumbrosom, Migelom Sančezom Migaljonom i Tobijasom Vagnerom. Najviše zbog činjenice da im neće biti isplaćene zagarantovane zarade, a one su bile prave evropske. Pojedini igrači navodno su imali mesečne plate od pet cifara u evrima, odnosno najmanje 10.000 evra. Partizan je napustio i najbolji mladi srpski rukometaš Miloš Kos, blizu odlaska su Aljoša Damjanović i još neki igrači.

Milan Đukić kao osoba dobro upoznata sa prilikama u srpskom rukometu i domaćim klubovima, na svom Fejsbuk profilu napisao je više nego zanimljiv tekst, koji uz njegovu dozvolu, prenosimo u celosti:

"Nije lepo smejati se tuđoj nesreći."

To je onaj citat iz filma "Mrtav ladan" i nije lepo zaista…



Ipak… Posle skoro 20 godina u srpskom rukometu teško da može nešto da me iznenadi, pa za mene sve ovo što se dešava u RK Partizan i nije iznenađenje. Ali nije ni smešno. Znam… Znam… Znam da će svi sada reći da treba da se setim šta je rađeno RK Vojvodina od strane te ekipe. Znam ja i mnogo vise.

1/8 Vidi galeriju RK Partizan Foto: RK Partizan



Znam ko se potrudio da na našu muku kada je Tatjana poginula (Tatjana Ječmenica op.a.), Darko (Darko Jevtić op.a.) bio na aparatima, kada dugujemo plate… Da nam baš tada, na sve to doda jos malo problema. Znam. A znaju i oni.

I koliko je prošlo? Februar - novembar. Božja volja, karma, bumerang, kako god to zvali, uvek otrovna strela pogodi baš onoga ko je odapinje. Pravilo. Otada, od februara, ne učestvujem u radu RSS iako sam jedan od tri potpredsednika.

Nije se niko potresao zbog toga. Nisam ni ja. Pa, smo ravni. Upsss... Pardon "Srpskom rukometnom Savezu". Oh… Zaboravih taj novi fensi naziv. I zato se ne radujem sada muci RK Partizan.

Rukometaši Partizana na međunarodnoj sceni Foto: RK Partizan



Niti mi je nešto smešno. Neka nađu svoj put."

Posle turbulentnog perioda RK Partizan je objavio da je Marko Pavlović novi trener. Debi će imati u petak protiv Metaloplastike u Šapcu. Na mestu sportskog direktora je Ivan Dimitrijević i njih dvojica su zasad ljudi koji vode klub.