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Proslavljeni srpski vaterpolista i bivši reprezentativac Srbije, Andrija Prlainović, značajno je doprineo pobedi kragujevačkog Radničkog protiv Pro Reka u okviru trećeg kola grupe B u Ligi šampiona.

Utakmica u Kragujevcu je završena rezultatom 16:14, a obeležila ju je situacija kakva se ne viđa svakog dana.

Naime, Andrija Prlainović je igrao iako nije imao pravo.

O čemu se radi?

Trofejni srpski vaterpolista je protiv Pro Reka postigao dva gola, a nekako je svima promaklo da se u jednom trenutku vratio u bazen iako je prethodno tri puta isključen na 20 sekundi, što sa sobom nosi i isključenje sa utakmice.

Prvo isključenje je zaradio u trećoj četvrtini, a drugo i treće u poslednjih osam minuta meča. Međutim, trener Radničkog Uroš Stevanović, poslao ga je u igru na 56 sekundi do kraja.

1/14 Vidi galeriju Legendarni srpski vaterpolista Andrija Prlainović. Foto: Starsport©, Profimedia

Niko iz Pro Reka nije reagovao, baš kao ni sudije, delegat ili ljudi za zapisničkim stolom.

Reakcija Pro Reka

Italijanski klub nije na vreme reagovao, ali je, prema navodima portala iz Italije "Waterpolo Development World" koji prati dešavanja u vaterpolu, nakon utakmice podneo prigovor i sada će o slučaju odlučivati "European Aquatics", odnosno evropske federacije vodenih sportova.

Pomenuti portal prenosi i da se iz Pro Reka nadaju da bi poslednjih 56 sekundi moglo da se ponovo odigra, ali male su šanse da će takva odluka biti doneta.

Saopštenje evropske federacije vodenih sportova

"European Aquatics" se oglasio saopštenjem kako bi pojasnio šta se desilo i šta će se desiti u slučaju iz Kragujevca.

"European Aquatics je upoznat sa navodima koji se tiču utakmice Lige šampiona za muškarce odigrane u utorak između Radničkog iz Kragujevca i Pro Reka.

Došlo je do sudijske greške kada je igrač ostao u igri tokom poslednjih 57 sekundi uprkos tome što je dobio treću ličnu grešku.

Na osnovu preliminarne procene okolnosti i važećih pravila, čini se da ovaj incident nije imao odlučujući uticaj na konačan rezultat.

Ipak, sve okolnosti će biti detaljno ispitane i biće preduzete sve neophodne mere u skladu sa propisima European Aquatics-a.

European Aquatics ostaje posvećen obezbeđivanju dosledne primene pravila, jačanju odgovornosti službenih lica kroz svoj sistem sertifikacije i kontinuiranom unapređenju standarda suđenja u evropskom vaterpolu", navodi se u saopštenju.

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