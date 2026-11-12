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Čak četvoro naših reprezentativaca nalazi se među 15 najbolje rangiranih boksera sveta u svojim kategorijama, prema najnovijoj Svetskoj bokserskoj rang-listi!

Srbija ima razloga da bude ponosna! Najnovija svetska rang-lista potvrda je da se srpski boks nalazi u samom vrhu svetske scene, rame uz rame sa najvećim bokserskim silama.

Naši reprezentativci ostvarili su izvanredne plasmane:

1/5 Vidi galeriju Četvoro među 15 najboljih na planeti, Srbija je bokserska sila Foto: BSS

Sara Ćirković – 6. mesto u kategoriji do 54 kg.

Kristina Kuluhova – 8. mesto u kategoriji do 60 kg.

Milena Matović – 12. mesto u kategoriji do 70 kg.

Rastko Simić – 14. mesto u kategoriji do 80 kg.

Četvoro reprezentativaca među 15 najboljih na svetu nije slučajnost, već rezultat velikog rada, posvećenosti, discipline, odricanja i kontinuiranog ulaganja u razvoj srpskog boksa. Iza ovih pozicija stoje godine treninga, stručan rad trenera, podrška nacionalnog saveza i, pre svega, ogromna želja naših sportista da Srbiju predstave na najvećoj svetskoj sceni.

Ovi rezultati predstavljaju mnogo više od brojki na rang-listi. Oni su potvrda da srpski boks ima kvalitet, kontinuitet i generaciju sportista sposobnih da se ravnopravno nose sa najboljima na svetu. Svaki od ovih plasmana predstavlja ponos za našu zemlju, naš sport i sve koji svakodnevno rade na njegovom napretku.

Poseban značaj ovim plasmanima daje činjenica da će upravo ova rang-lista biti korišćena za određivanje nosilaca na Svetskim bokserskim turnirima naredne godine, uključujući i prva dva kvalifikaciona turnira za Olimpijske igre Los Anđeles 2028, koja će biti održana 2027. godine.

To znači da naši reprezentativci u naredni veliki ciklus ulaze sa potvrđenim mestom među svetskom elitom i dodatnim razlogom za optimizam pred izazove koji ih očekuju.

Ovo je uspeh koji obavezuje, ali i snažan podstrek da nastavimo još jače, sa još većim ambicijama i jasnim ciljem – da srpsku zastavu podižemo na pobednička postolja najvećih svetskih takmičenja, a jednog dana i na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Srpski boks ne obećava – srpski boks rezultatima potvrđuje da pripada svetskoj eliti!

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