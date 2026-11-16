Slušaj vest

Uz Formulu 1 oduvek su išle lepe žene. I tu se gotovo ništa nije promenilo.

Međutim, poslednjih decenija sve je manje ljubavnih afera kada su u pitanju vozači Formule 1. Titulu najvećeg zavodnika i dalej nosi tragično nastradali Džejms Hant, a u društvu žena uživali su Nelson Pike, Edi Irvajn, dok starije generacije pamte Sterlinga Mosa.

Darja Sobakinskaja na Maldivima Foto: Printskrin/Instagram

Ruskinja i Hamilton

Ruska manekenka Darja Sobakinskaja privukla je pre nekog vremena pažnju javnosti, tako što se njeno ime dovodilo u vezu sa Luisom Hamiltonom. Ova lepa plavuša radi i kao fitnes-model i influenserka, koja je zahvaljujući fotografijama i sadržajem na društvenim mrežama dobila ogromnu popularnost, pa je putem Instagrama prati više od 485.000 ljudi.

Darja Sobakinskaja rođena je 17. oktobra 1992. godine, a za magazin Plejboj, tačnije rusko izdanje fotografisala se 2019. u izboru na konkursu "Devojka godine". Mediji je opisuju kao fitnes-model, a ona se u mladosti bavila sportom. Njen sadržaj obuhvata i fitnes, fizičku aktivnost i održavanje forme.

Luis Hamilton sedmostruki šampion Formule 1 Foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Monte Karlo i maj 2025.

U maju 2025. pojedini portali povezivali su Darju sa sedmostrukim šampionom Formule 1 Luisom Hamiltonom. Povod je bio snimak na kojem je Hamilton viđen sa misterioznom ženskom osobom nakon Velike nagrade Monaka. Pojavili su se navodi da je upravo Darja bila njegova pratilja i da su njih dvoje bili na sastanku.

Posle tih objava lepa Ruskinja deaktivirala je svoje profile na društvenim mrežama. Ni ona, a ni Luis Hamilton nisu potvrdili ljubavnu vezu. GPblog je pisao i o reakcijama na društvenim mrežama, koje su navodno bile razlog njenog privremenog povlačenja sa Instagrama.

1/13 Vidi galeriju Darja Sobakinskaja Foto: Printskrin/Instagram

Čuvena Darivo

Navodno ona ima i profil na platformi Onlifans i to pod imenom Darivo, dok poslednjih godina živi na relacijama između Dubaija i Moskve.

Na Instagramu je poznata takođe pod imenom Darivo, a jedan od opisa njenog profila glasi:

- Ostavljam malo sjaja gde god da odem!

1/13 Vidi galeriju Darja Sobakinskaja Foto: Printskrin/Instagram

Egzotične destinacije

Darja često objavljuje fotografije sa egzotičnih destinacija. Među lokacijama na kojima je boravila pominju se Maldivi, Ibica, Italija i Francuska. Posebno su na društvenim mrežama zastupljene fotografije u kupaćim kostimima, elegantnim haljinama i modnim kombinacijama.

Darja odlično govori francuski jezik, jer je detinjstvo provela u toj zemlji, tačnije živela je u Kanu. Neki ruski portali pisali su da se Darja Sobakinskaja u mladosti bavila borilačkim veštinama, a čak su joj pripisali nadimak "Lejdi Brus Li". Trenirala je karate, tekvondo i kik-boks.

01:05 Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji Izvor: YouTube/The Tennis Pass