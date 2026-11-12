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Neverovatne scene dolaze iz rukometne ARKUS lige za žene. Potukle su se dve rukometašice, ni manje ni više reprezentativke Srbije.

Duel između rukometašica Crvene zvezde i Bora koji je odigran u dvorani na Banjici obeležila je tuča Sare Garović i Jelene Agbabe.

Tuča Sare Garović i Jovane Agbabe na utakmici između Crvene zvezde i Bora Foto: Printskrin

Pravi fajt, što bi se narodski reklo. Njih dve su prošle sezone bile saigračice u Crvenoj zvezdi, a onda je Garovićeva tokom leta promenila sredinu. Zajedno su igrale i za rukometnu reprezentaciju Srbije na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj.

Nemile scene desile su se u 36. minutu, kod rezultata 19:16 za Crvenu zvezdu. Sara Garović i Jelena Agbaba vodile su žestoke duele tokom celog meča, a onda... Nakon nešto jačeg starta Jelene Agbabe, levoruka Sara Garović izgubila je živce i otvorenom šakom udarila pivotmenku Crvene zvezde.

Odmah je usledila reakcija od strane Jelene Agbabe koja nije istala dužna Garovićevoj, pa joj je uzvratila istom merom. Na svu sreću, ostale rukometašice su reagovale i sprečena je veća tuča i žešći incident.

Sudije Marko Sekulić i Vladimir Jovandić su opravdano pokazale najtežu kaznu u rukometu, plavi karton. Tako da će Garovićeva i Agbaba biti sigurno suspendovane na minimum jednu utakmicu. O sankciji će odlučiti direktor ARKUS lige Vladimir Knežić.

Crvena zvezda je na kraju pobedila Bor rezultatom 28:23 i zadržala maksimalan učinak na tabeli, kao i kragujevački Radnički. Ekipi Bora ovo je bio prvi poraz.