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Predsednik crno-belih Miljan Žugić podneo je u ponedeljak zbog teške finansijske situacije u klubu ostavku na ovu funkciju, a samim tim, u skladu sa Statutom, dosadašnji Upravni odbor je razrešen.

1/8 Vidi galeriju RK Partizan Foto: RK Partizan

Dosadašnji trener "crno-belih" Španac Raul Gonzales raskinuo je potom ugovor sa Partizanom, a ekipu će do kraja sezone da vodi Marko Pavlović, koji je bio pomoćni trener šampiona Srbije.

"Rukometni klub Partizan se zahvaljuje Ivanovu na saradnji i doprinosu u najuspešnijoj sezoni u istoriji kluba. Desni bek je na Banjicu došao u leto 2025. godine i u 'crno-belom' dresu osvojio šest trofeja. Pored doprinosa na terenu, Sergej je bio predvodnik pozitivne atmosfere na treninzima i u svlačionici. Želimo mu puno sreće, uspeha i podignutih trofeja u nastavku karijere", naveo je Partizan.

Ivanov će karijeru da nastavi u Meškov Brestu. On je drugi rukometaš koji je zvanično napustio Partizan, pošto je Miloš Kos prešao u nemački Veclar.