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PRONAĐEN PAVLE MIROVIĆ (20) Porodica zahvaljuje svima koji su pomogli u potrazi
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Pavle Mirović (20), mladić sa autizmom koji je nestao kod hotela „Jugoslavija“, pronađen je u Borči. Porodica zahvaljuje svima koji su pomogli u potrazi i delili apel za njegov pronalazak.
Pavle je nestao tokom popodnevnog treninga na Novom Beogradu, kada se prilikom trčanja udaljio od trenera u nepoznatom pravcu. Nakon njegovog nestanka upućen je apel građanima da pomognu u potrazi.
Potraga je završena njegovim pronalaskom u Borči.
Porodica zahvaljuje svima na pomoći, podršci i solidarnosti.
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