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Vaterpolisti Partizana poraženi su na gostovanju Strazburu sa 10:9 (4:4, 2:2, 2:1, 2:2) u trećem kolu grupe D Evrokupa.

Crno-beli su ostali treći u grupi sa tri boda, dok je Strazbur stigao do šest. Jug je pred utakmicu sa Pej d’Eksom imao šest bodova, a njegov francuski protivnik bio je bez bodova.

VK Partizan Foto: Starsport©, AP/VK Partizan, Promo

U narednom, četvrtom kolu, Partizan 19. novembra dočekuje dubrovački Jug na Banjici.

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Vaterpolo Srbija Italija isključenje Nikole Jakšića Izvor: RTS/screenshot