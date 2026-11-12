Partizan je poražen od Strazbura rezultatom 10:9 u trećem kolu grupe D Evrokupa, ostajući treći sa tri boda.
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EVROKUP: Partizan poražen od Strazbura!
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Vaterpolisti Partizana poraženi su na gostovanju Strazburu sa 10:9 (4:4, 2:2, 2:1, 2:2) u trećem kolu grupe D Evrokupa.
Crno-beli su ostali treći u grupi sa tri boda, dok je Strazbur stigao do šest. Jug je pred utakmicu sa Pej d’Eksom imao šest bodova, a njegov francuski protivnik bio je bez bodova.
VK Partizan Foto: Starsport©, AP/VK Partizan, Promo
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U narednom, četvrtom kolu, Partizan 19. novembra dočekuje dubrovački Jug na Banjici.
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