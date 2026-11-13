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Veliki skandal dogodio se na rukometnoj utakmici između ženskih ekipa Crvene zvezde i Bora, pošto su sudije Marko Sekulić i Vladimir Jovandić, kako se navodi u saopštenju Zajednice sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza, fizički napadnuti u svlačionici tokom poluvremena.

Incident se dogodio 11. novembra, u okviru trećeg kola ARKUS lige za žene, a iz Zajednice sudija i kontrolora RSS-a najoštrije su osudili ovaj događaj i zatražili da se hitno ispitaju sve okolnosti.

Posebno su istakli da se napad dogodio u sudijskoj svlačionici, prostoriji koja bi trebalo da bude odvojena od svlačionica ekipa i publike, a kojoj pristup imaju isključivo sudije, delegat i ovlašćena lica.

Dodatnu težinu čitavom slučaju daje činjenica da je reč o dvojici arbitara sa najvišim IHF zvanjem. Sekulić i Jovandić su 30. oktobra nominovani za suđenje utakmica na Svetskom prvenstvu za muškarce, koje će u januaru 2027. godine biti održano u Nemačkoj.

Zajednica sudija i kontrolora pozvala je Srpski rukometni savez, ARKUS ligu i nadležne državne organe da sprovedu sveobuhvatnu istragu, saslušaju sve učesnike i utvrde šta se dogodilo tokom pauze između dva poluvremena.

U saopštenju je upućeno i upozorenje da bi, ukoliko se utvrdi da je došlo do fizičkog napada, a odgovorni ne budu adekvatno kažnjeni, sudije i kontrolori mogli da povuku zajedničke poteze kao vid institucionalnog odgovora.

- Niko ne sme biti izložen fizičkom ili bilo kom drugom obliku nasilja zbog obavljanja službene dužnosti - poručili su iz Zajednice sudija i kontrolora RSS-a, uz jasnu poruku da bezbednost službenih lica ne može biti predmet kompromisa.