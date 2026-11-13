Tuča Sare Garović i Jovane Agbabe na utakmici između Crvene zvezde i Bora

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"Srpski rukometni savez najoštrije osuđuje dešavanja tokom i nakon završetka utakmice, 3. kola ARKUS lige između ŽRK Crvene zvezde i ŽORK Bora, odigrane 11. novembra 2026. godine, kao i sve nemile događaje na poluvremenu ovog meča, koji je trebalo da bude praznik sporta i derbi kola", navodi se u saopštenju.

"Srpski rukometni savez, takođe, najoštrije osuđuje fizičke i verbalne napade na međunarodna službena lica Marka Sekulića i Vladimira Jovandića, kao i Jovana Popadića, koji su neposredno po završetku utakmice čitav slučaj prijavili policiji", dodaje se.

Savez je, takođe, apelovao na rukovodstvo ARKUS lige, kao i na državne organe da, u zakonskim okvirima, pokrenu postupak i sankcionišu vinovnike ovog nemilog događaja.

Ranije danas je Zajednica sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza saopštila da su sudije Marko Sekulić i Vladimir Jovandić fizički napadnuti u sudijskoj svlačionici tokom pauze između dva poluvremena.

"Posebno alarmantno deluje saznanje da se napad dogodio upravo u sudijskoj svlačionici, zbog činjenice da ona u sportu predstavlja zasebnu, obezbeđenu prostoriju u sportskoj hali namenjenu isključivo sudijama i službenim licima utakmice", navodi se u tom saopštenju.

1/8 Vidi galeriju Sara Garović Foto: RSS

Oni su naveli da je "svaki oblik nasilja nad rukometnim sudijama apsolutno nedopustiv i da predstavlja ozbiljan udar na integritet svakog sportskog takmičenja, autoritet službenih lica i osnovne principe fer-pleja na kojima rukomet i sav sport počiva".

Takođe su pozvali Srpski rukometni savez, ARKUS ligu, ali i nadležne državne organe da sprovedu istragu i utvrde sve okolnosti u vezi sa tim incidentom.