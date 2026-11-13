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Nije mnogo prošlo od starta sezone, u ŽOK Partizan su već spremni za promene.

Kako Meridian Sport saznaje Uprava kluba je treneru odbojkašica Marku Tomaševiću uručila otkaz u pisanoj formi.

On je tokom leta preuzeo kormilo od Nenada Živanovića. Prihvatio je veoma izazovan zadatak zajedno sa pomoćnim trenerom Rankom Ivanovićem. Imao je pred sobom mlad tim, koji je dodatno oslabljen zbog povreda veoma važnih igračica.

Ispadanje u Kupu

Partizan je odlično započeo Kup – pobedio je Novi Sad maksimalnim rezultatom i plasirao se u četvrtfinale. Posle toga je eliminisan od Železničara koji je bio veliki favorit.

U prvenstvu ima skor 1-4 i nalazi se tek na desetoj poziciji. Velika pobeda je zabeležena protiv Radničkog, a porazi od Napretka, TENT-a, Jedinstva i Železničara.

Takav skor je dovoljan trenutno za 10. mesto, koje nije u crvenoj zoni. Iza su Spartak i Beograd.