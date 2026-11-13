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Čordalija je letos potpisao jednogodišnji ugovor sa Partizanom, uz mogućnost produžetka saradnje.

"Rukometni klub Partizan zahvaljuje na saradnji čuvaru mreže Bekiru Čordaliji. Reprezentativac Bosne i Hercegovine karijeru će nastaviti u drugom klubu. Bekire, hvala za sve. Želimo ti puno sreće i uspeha u budućnosti. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice", navodi se u saopštenju.

Partizan su u četvrtak napustili Nikola Crnoglavac i Sergej Ivanov, a prethodno su otišli Miloš Kos i trener Raul Gonzales.

Miljan Žugić je ranije podneo ostavku na mesto predsednika Partizana zbog teške finansijske situacije u klubu.

Partizan je prethodne dve godine bio prvak Srbije, a ove sezone je nastupao u Ligi šampiona.