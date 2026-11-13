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Veliki skandal koji je obeležio derbi ARKUS lige za rukometašice između Crvene zvezde i Bora (28:23), odigran 11. novembra u beogradskoj dvorani "Prof. dr Branislav Pokrajac", dobio je novi epilog.

Rukovodstvo domaćeg šampionata zvanično je potvrdilo da će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv ŽRK Crvena zvezda i predsednika kluba Milana Vujka.

Podsetimo, utakmicu je obeležio incident nakon kojeg je prijavljen napad na pančevački sudijski par Marka Sekulića i Dušana Jovandića u svlačionici. Zajednica sudija i delegata Srpskog rukometnog saveza potvrdila je da se incident dogodio, a potom se oglasio i krovni savez.

Sada je reagovalo i rukovodstvo ARKUS lige, koje je saopštilo da je dobilo izveštaje i prijave sudija i delegata, kao i da je u toku analiza kompletne dokumentacije.

U saopštenju se navodi:

- U četvrtak u kasnim večernjim satima, od delegata i sudija je stigao materijal sa utakmice (izveštaj i prijave za pokretanje disciplinskih postupaka). U toku je detaljna analiza pristigle dokumentacije, nakon čega će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv ŽRK Crvena zvezda i Milana Vujka, predsednika ŽRK Crvena zvezda.

U toku trajanja postupaka nećemo izdavati nikakva saopštenja o detaljima postupaka, već će se nakon završetka istih, rešenja objaviti na sajtu lige, kao što je to i uobičajeno.

Rukovodstvo lige najoštrije osuđuje svaku vrstu nasilja, bilo da se radi o verbalnom ili o fizičkom, a svaki pojedinac ili sportska organizacija moraju da snose posledice zbog svojih postupaka - stoji u saopštenju.

Tako je slučaj koji je izazvao veliku pažnju sportske javnosti dobio i zvaničan disciplinski epilog u najavi. Sada se čeka završetak postupka i odluka nadležnih organa, nakon čega će biti poznato kakve će posledice snositi Crvena zvezda i njen predsednik Milan Vujko.

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