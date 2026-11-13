Kreće se u potragu za novim šefom stručnog štaba.
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KRAJ! Partizan smenio trenera!
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Ženska odbojkaška ekipa Partizana ulazi u potragu za novim šefom stručnog štaba, pošto je saradnja sa Markom Tomaševićem završena nakon svega nekoliko meseci.
Kako prenosi "Meridian Sport", rukovodstvo crno-belih uručilo je dosadašnjem treneru pisani otkaz.
ŽOK Partizan Foto: Printskrin/Fejsbuk, Marta Badowska / imago sportfotodienst / Profimedia, Printskrin/Volley Trend Agency
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Tomašević je na klupu beogradskog kluba stigao tokom letnje pauze, kada je preuzeo ekipu od Nenada Živanovića. U zahtevnu misiju krenuo je zajedno sa pomoćnikom Rankom Ivanovićem, ali početak takmičarske godine nije doneo rezultate kojima su se u klubu nadali.
Posle odluke o razlazu sa Tomaševićem, ostaje otvoreno pitanje ko će preuzeti odgovornost i pokušati da izvuče ekipu iz rezultatske krize. Ime njegovog naslednika za sada nije poznato.
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