Ženska odbojkaška ekipa Partizana ulazi u potragu za novim šefom stručnog štaba, pošto je saradnja sa Markom Tomaševićem završena nakon svega nekoliko meseci.

Tomašević je na klupu beogradskog kluba stigao tokom letnje pauze, kada je preuzeo ekipu od Nenada Živanovića. U zahtevnu misiju krenuo je zajedno sa pomoćnikom Rankom Ivanovićem, ali početak takmičarske godine nije doneo rezultate kojima su se u klubu nadali.