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Srpski bokser Veljko Ražnatović odlučio je da gradski život zameni seoskim i mir pronađe u Titelu, rodnom mestu svoje supruge.

Sjajni borac ne krije da mu život na selu mnogo više prija, a svakodnevica mu je ispunjena radom na farmi, treninzima i porodičnim obavezama. Veljko je sada u žiži zbog dešavanja u vrtiću u Titelu...

Ražnatović u velikoj ispovesti ističe da je još od detinjstva voleo selo i da je jedva čekao svaki odlazak kod bake i deke. Upravo zbog toga preseljenje u Titel za njega nije predstavljalo odricanje, već ostvarenje želje.

- I dok sam bio mali, obožavao sam selo i radovao se svakom odlasku kod bake i deke, tako da sam neko ko zaista voli selo. Našao sam i ženu koja je iz manjeg mesta i meni sve savršeno ovde odgovara. Vrednuju se neke stvari koje su u gradu nevidljive. Generalno, na selu je mnogo zdravije odrastanje za decu nego u gradu. Svako slobodno vreme provodim u Titelu i to me ispunjava – ispričao je Veljko za „Sportski žurnal“.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

Njegov dan počinje veoma rano. Dok većina ljudi u to vreme još spava, Veljko je već na nogama i posvećen poslovima na imanju. Ustajanje u 5.30 postalo je deo njegove svakodnevice, a nakon obaveza sa životinjama slede treninzi i vreme provedeno sa porodicom.

- Svaki dan ustajem oko 5.30 i bavim se stokom. Kasnije treniram i posvećujem se porodici i nekim normalnim aktivnostima. Ne volim da sam besposlen i da ne radim ništa, mislim da je to čoveku najveći neprijatelj – poručio je bokser.

Farma

Veljko je oduvek želeo da ima farmu i da se bavi životinjama, a danas na svom imanju uzgaja svinje, krave i ovce. Posebno mu je važno što porodici može da obezbedi domaću, organsku hranu i zdravije uslove za odrastanje dece.

1/23 Vidi galeriju Svadba Veljka i Bogdane Ražnatović Foto: Kurir, Zorana Jevtić

- Uvek sam želeo da radim na farmi i da se bavim životinjama. Moj tast je radio sa pilićima, ja to nisam želeo, pa sam odlučio da se bavim svinjama i video sam da je to za mene. Sad imam i krave, ovce, prasiće, svu vrstu velike stoke. I moram reći da je sve organsko, što mi je zbog dece veoma bitno. Hranimo se veoma zdravo, vodimo računa, ali nismo baš otišli skroz u tu krajnost, samo imamo priliku da pružimo deci zdraviji život – zaključio je Ražnatović.