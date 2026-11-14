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Ajher je do trijumfa došla sa rezultatom od 1:52,62 minuta.

Drugo mesto zauzela je Albanka Lara Kolturi sa 0,43 sekunde zaostatka, dok je treća bila Katarina Trupe iz Austrije sa 0,50 sekundi zaostatka.

Posle prve dve trke u novoj sezoni, Ajher i Kolturi dele prvo mesto u generalnom plasmanu sa po 160 bodova.

Takmičenje u Svetskom kupu za skijašice nastavlja se 21. novembra, kad je na programu slalom u austrijskom Gurglu.

(Beta)

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