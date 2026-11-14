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Naime od kada je Slobodan Soro preuzeo kormilo Vaterpolo saveza Srbije, gotovo svi vaterpolisti koji su osvojili poslednje evropsko i olimpijsko zlato povukli su se iz razloga što nisu želeli da igraju pod ovom upravom.

Uroš Stevanović Foto: Dado Đilas

Odmah po dolasku Sora otišao je i selektor Uroš Stevanović, koji se sada oglasio i govorio o rešenju ovog problema.

"Svi se nadamo što pre, da će doći do promena. Da će ovaj period od šest meseci biti iza nas i da će da se vrate. I da kao olimpijski i evropski šampioni i četvrti na svetu završe olimpijski ciklus", rekao je Stevanović gostujući u emisiji "Sportuna".

Istakao je i koji je stav naših najboljih vaterpolista:

"Njihov stav je da se ne vraćaju dok je Soro predsednik"

Ima Stevanović i rešenje:

"Mora da se sedne, da se priča, svako ima neki lični interes. Reprezentacija je iznad svih nas i rezultati su pomagali i klubovima."

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Vaterpolo haos na meču Srbija - Mađarska Izvor: Kurir